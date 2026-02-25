Calendario de Cuaresma 2026 en Ecuador: fechas clave hasta la Semana Santa

El Domingo de Ramos será el 29 de marzo y dará paso al Triduo Pascual, centro de la celebración cristiana

La Iglesia Católica del Ecuador vive la Cuaresma 2026, un tiempo de 40 días dedicado a la oración, el ayuno y la conversión, que este año inició el 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza. Este período litúrgico culminará con la celebración de la Semana Santa, que tendrá como fechas centrales el 2 de abril (Jueves Santo), el 3 de abril (Viernes Santo), el 4 de abril (Sábado Santo) y el 5 de abril (Domingo de Resurrección).

Según explicó a EXPRESO Fidel Morales, docente de religión católica y catequista, el Miércoles de Ceniza marca el inicio de este camino espiritual con la tradicional imposición de ceniza en todas las parroquias. Durante los domingos de Cuaresma, las misas se celebran con normalidad, mientras que los viernes, en horas de la tarde, se reza el Santo Viacrucis en cada parroquia, de acuerdo con su propio calendario.

Uno de los momentos más significativos será el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, cuando se realice la bendición y procesión de los ramos en los horarios establecidos por cada comunidad parroquial. Con esta celebración se da inicio formal a la Semana Santa, el periodo más intenso del calendario litúrgico cristiano.

Semana Santa, una época de reflexión y recogimiento

Durante el Lunes, Martes y Miércoles Santo, las parroquias celebrarán en la noche la Santa Misa acompañada de catequesis sobre el significado de la pasión y muerte de Jesús. Estos días buscan profundizar la reflexión espiritual antes de entrar en el Triduo Pascual.

El Jueves Santo, 2 de abril, se vivirán dos grandes celebraciones: en la mañana, la Misa Crismal en la catedral de cada diócesis, donde se consagran los óleos para los sacramentos; y en la tarde-noche, la Misa de la Cena del Señor en cada parroquia, seguida de la adoración al Santísimo Sacramento, generalmente hasta la medianoche. El Viernes Santo, 3 de abril, es uno de los días más solemnes. En la mañana se realiza el Santo Viacrucis y en la tarde-noche la celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

Ese día no se celebra la misa, en señal de recogimiento y duelo. Tras el silencio litúrgico del Sábado Santo, el 4 de abril por la noche se celebra la Vigilia Pascual, considerada la celebración más importante del año cristiano, pues marca el inicio de la Resurrección. Finalmente, el Domingo de Pascua, 5 de abril, se celebran las misas de Resurrección en los horarios habituales de cada parroquia.

Prácticas en la Cuaresma 2026

En cuanto a las prácticas penitenciales, el padre Omar Mateo, canciller de la Arquidiócesis de Guayaquil, recordó que el ayuno y la abstinencia son obligatorios el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, mientras que todos los viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. La abstinencia aplica a mayores de 14 años y el ayuno a personas entre 18 y 59 años, con excepciones para enfermos, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

La Iglesia explica que estas prácticas buscan imitar a Jesús en el desierto, purificar el corazón, expresar conversión y compartir con los necesitados.

