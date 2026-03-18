Paula Marqués: periodista y creadora de contenido que enseña sobre moda de lujo

La creadora de contenido de moda revela por qué entender la industria va mucho más allá de seguir tendencias.

En un mundo en el que la moda muchas veces se queda en lo vanal, Paula Marqués destaca por ir más allá: investigar, cuestionar y educar sobre ella en redes sociales.

Con una mirada curiosa y una voz fresca, a sus 23 años se ha convertido en una de las creadoras de contenido hispanohablantes más influyentes al momento de revelar lo que ocurre detrás de la industria textil.

Desde Madrid, España, la periodista de moda comparte con EXPRESIONES cómo es habitar uno de los rubros más fascinantes... y exigentes.

El origen de su pasión

Nacida en Madrid, pero con una historia que se entrelaza con Quito, Paula creció entre dos culturas que, sin saberlo, irían moldeando su forma de ver el mundo. “Mi madre es ecuatoriana y a los ocho años me mudé a Ecuador por el trabajo de mi padre. Viví una década en la capital y siempre he tenido lo mejor de los dos mundos”, comparte.

A los 18 años, tomó la decisión de regresar a Madrid para estudiar periodismo, motivada por la película El diablo viste de a la Moda, que no solo despertó su interés por la moda, sino que le mostró una industria mucho más compleja, estratégica y profunda de lo que aparenta.

Desde entonces, su camino ha estado marcado por su pasión por la comunicación y, actualmente, está próxima a finalizar un máster especializado en comunicación y marketing de moda y lujo en Elle Education.

“Es increíble ver cómo se ha cumplido mi sueño de niña. El mundo de la moda no es fácil y no es para todos. Hay que ser muy fuerte, pero me emociona mucho porque me ha llenado muchísimo. Soy una persona trabajadora que si se pone una meta, hace todo lo posible por que se cumpla. Si se cierra una puerta, yo me meto por la ventana. Siempre hay espacio para todos”, resalta.

De pasatiempo a voz digital

Su historia en redes sociales comenzó a finales de 2018, casi por casualidad. “Empecé como un hobby, haciendo videos de comedia”, recuerda. Sin embargo, al ver que poco a poco su comunidad aumentaba, descubrió el verdadero poder de las plataformas digitales para conectar y construir una voz propia y fue así cómo decidió enfocar su contenido hacia lo que realmente le apasiona, la moda.

“El cambio no fue sencillo. Al inicio perdí seguidores porque transformé completamente mi contenido”, cuenta. Aun así, en lugar de retroceder, optó por mantenerse fiel a su enfoque, una decisión que, con el tiempo, terminó impulsando su crecimiento.

Actualmente, Paula reúne una comunidad de un millón y medio seguidores en sus redes sociales, y su presencia digital le ha abierto puertas en la industria. Ha trabajado con TikTok España en la cobertura de eventos como semanas de la moda locales, al encontrar en el formato audiovisual una forma de conectar con las audiencias desde una mirada más estratégica y acorde a la era contemporánea.

“Estamos en una sociedad en la que algunas personas prefieren ver a chicas bailando, que darse un tiempo para informarse. Pero a mi comunidad le encanta aprender y le apasiona la moda mucho más allá de seguir una tendencia. Puede que no sea la persona más famosa del mundo, pero me llena que las personas me escriban diciendo que descubren cosas nuevas conmigo”, cuenta con emoción.

“El lujo es una experiencia sensorial” Paula Marqués, periodista de moda

¿Qué es la moda para usted?

Es mucho más que un outfit bonito. Hoy existe la idea equivocada de que alguien es experto solo por vestirse bien o diferente, pero para mí va mucho más allá. La moda es política, cultura, historia, arquitectura, arte. Es una forma tangible de representar lo que piensa una sociedad o ciertos grupos en un momento específico. Por ejemplo, saber por qué hoy las mujeres podemos usar pantalón o por qué el negro representaba poder en la monarquía. Cuando analizas eso, entiendes la fuerza que tiene cada prenda, cómo cada diseño puede expresar algo y tu forma de ver el mundo cambia por completo.

¿Y qué diferencia la moda de lujo?

La moda puede ser algo más general, más amplio, pero el lujo es una experiencia sensorial. Involucra todos los sentidos y también un componente psicológico que transforma completamente cómo percibimos una prenda, llevándola de algo común a algo extraordinario. El lujo no se trata de dinero, sino de exclusividad. Y creo que eso es algo que se está perdiendo mucho hoy en día. Con las redes sociales sentimos que tenemos acceso a todo, y eso ha diluido un poco su esencia. No lo digo desde un punto de vista económico o social, sino desde la experiencia: lo exclusivo ya no se percibe igual.

¿Qué opina sobre las réplicas?

Las falsificaciones son prácticamente imposibles de eliminar, porque las personas siempre buscan pertenecer. Y en ese intento, muchos recurren a productos que les permiten aparentar un cierto estatus. Personalmente, no estoy de acuerdo con ellas, porque cuando compras algo solo por el logo, se pierde todo el sentido del proceso, la historia y el valor real de la firma. Por ejemplo, prefiero no invertir en una Chanel que se ve repetida en todos lados, y optar por una Jackie vintage de Gucci, que tiene un trasfondo distinto. Al final, el que sabe, sabe.

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Menos tendencia, más identidad

Lejos de seguir al resto, Paula ha construido un estilo que responde únicamente a su esencia. “No me dejo llevar por las tendencias, y eso muchas veces me favorece o hace que la industria vaya en mi contra”, admite. Esa decisión ha sido clave para desarrollar una marca personal sólida, enfocada en la coherencia y no desde el exceso.

“El lujo no se trata de exceso o la persona que tenga más bolsos o zapatos, sino de poder crear un armario cápsula con cosas que realmente tienen sentido para ti”, explica. Por eso, prioriza prendas con historia, especialmente piezas vintage que reflejan el contexto y la identidad de las grandes casas de moda en sus momentos más icónicos. “Ahora muchas cosas se hacen solo por vender”, añade.

Además, su clóset destaca por combinar piezas atemporales con toques actuales. “Mi paleta de colores es negro, chocolate, beige, blanco y gris. Cualquier cosa con color no conecta conmigo”, confiesa. Eso sí, revela que solo haría una excepción: “tal vez un vestido rojo de Oscar de la Renta… pero si no, no gracias”.

Cómo crear contenido con valor

Mantente fiel a tu esencia. No te dejes guiar por la opinión de otros ni por la necesidad de viralizarte. Cuando el contenido no nace desde lo que realmente te gusta, es difícil conectar de forma genuina con tu comunidad. Aporta valor. En un entorno saturado de contenido superficial, marcar la diferencia es ofrecer algo más. Motiva, cuenta historias y crea espacios que inviten a aprender.

En pocas palabras

Su casa de moda favorita es Hermès.

Ha estado en las Semanas de la Moda de París, Copenhague y Milán.

Su sueño es trabajar con Anna Wintour.

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