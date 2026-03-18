Sacha: acuerdo con Estados Unidos fija reglas abiertas para su licitación

El ART plantea nuevas condiciones para la licitación de proyectos petroleros, de generación eléctrica y mineros en Ecuador

Sacha es uno de los campos petroleros más productivos de Ecuador.

El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) firmado el 13 de marzo de 2026 entre Ecuador y Estados Unidos va más allá de la eliminación de sobretasas para el 53 % de la oferta no petrolera ecuatoriana que ingresa al mercado norteamericano. En la última página de este documento, se establecen condiciones para la licitación de proyectos de los sectores estratégicos, incluido el campo petrolero Sacha, que es considerado la “Joya de la Corona”.

En la página 37 del acuerdo, el numeral 2 del Artículo 4.1, sobre Contratación Pública, plantea que “Ecuador se compromete a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluida la concesión del campo petrolero Sacha, la futura generación eléctrica, y la extracción y procesamiento de minerales críticos”. Pero, ¿qué implicaciones tiene este compromiso?

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, lo establecido en este artículo apunta a “nivelar la cancha” para permitir las participación de empresas de Estados Unidos en este tipo de procesos de contratación. Esta iniciativa surge como un contrapeso para las ventajas que establece la normativa ecuatoriana para la contratación con empresas estatales extranjeras, como las chinas, por ejemplo.

En Ecuador, la contratación con empresas públicas está permitida por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Estas normas permiten firmar acuerdos directos con entidades estatales, incluso extranjeras, bajo esquemas distintos a los procesos de licitación tradicionales, que toman más tiempo.

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En este contexto, Acosta Burneo advierte que “Estados Unidos, dentro de su nuevo enfoque de guerra geopolítica quiere limitar el acceso de China a recursos naturales de la región, que considera importantes”.

La licitación del campo Sacha no se concretó en 2025

En 2025, amparado en esta figura, el gobierno del presidente Daniel Noboa impulsó la adjudicación directa del campo Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por Amodaimi Oil Company S.L., filial de la estatal china Sinopec, con una participación del 60 %, y por Petrolia Ecuador S.A., vinculada a la canadiense New Stratus Energy, con el 40 % restante. Pero este proceso no prosperó porque no se cumplió con el pago anticipado de $1.500 millones, en el plazo establecido por el jefe de Estado.

En el escenario actual, Ecuador no podrá impulsar nuevamente un proceso de este tipo, enfatiza Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, porque lo firmado en el ART es de cumplimiento obligatorio caso contrario se podrían “suspender los beneficios arancelarios alcanzados recientemente”.

En la práctica, esto implicará que Ecuador, al desarrollar un proyecto energético, deberá convocar a una licitación en la que puedan participar compañías estadounidenses privadas. "Y así se evitará el misterio que siempre rodea un contrato a dedo con China”, subraya el exministro.

Estos procesos de licitación, a diferencia de los que se hace con firmas estatales, son más largos. Toman entre uno o dos años, si es que el proceso "no se cae", señala Acosta Burneo.

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Los alcances y objetivos de este compromiso deben ser expuestos

Miguel Robalino, consultor energético, considera que lo acordado con Estados Unidos tiene un punto positivo porque permitirá atraer inversión para los sectores petrolero, eléctrico y minero de Ecuador. Sin embargo, agrega que es clave explicar los alcances del compromiso pactado y los objetivos que se buscan.

“Si se va a abrir esta opción, considerando que el país está en una crisis energética y minera por el avance de la minería ilegal, la propuesta debe contar con un plan estratégico de manejo e inversión”, puntualiza.

Además, Robalino menciona que en el caso de que se vuelva a licitar Sacha -como lo han intentado los últimos cuatro gobiernos-, se deberá buscar una firma con experiencia y con el músculo financiero para cancelar el anticipo (derecho intangible), que se suele requerir en este tipo de contratos por las inversiones realizadas por años por el Estado. “Estos recursos no son un crédito, pero tampoco se deben destinar para pagar sueldos”.

Diario EXPRESO consultó este 17 de marzo de 2026 al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca -que impulsó la firma de este acuerdo- sobre el alcance de este compromiso y está a la espera de su respuesta.

Sin embargo, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, informó el 16 de marzo en una entrevista en Teleamazonas que este acuerdo podría entrar en vigencia en julio próximo, una vez que ambos países concluyan sus procesos internos de aprobación.

En Ecuador está previsto que este documento sea enviado a la Corte Constitucional del Ecuador para que su contenido sea revisado y determinar si el acuerdo puede ser ratificado directamente o debe pasar por la Asamblea Nacional.

Los intentos por consecionar el campo Sacha

El campo petrolero Sacha, uno de los más productivo de Ecuador, ha estado en la mira de los últimos cuatro gobiernos como una opción para atraer inversión privada, aumentar su producción y obtener recursos anticipados.

Actualmente, Sacha produce 71.002,11 barriles diarios, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Es el segundo campo más productivo de Ecuador (ver gráfico).

Durante el gobierno de Rafael Correa se negoció en 2016 con la empresa China Energy Reserve and Chemicals Group para entregar este campo bajo un esquema de pago anticipado, pero la propuesta no se concretó tras cuestionamientos políticos y técnicos. Así, el campo permaneció bajo operación de la petrolera estatal Petroecuador.

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En la administración de Lenín Moreno, se impulsó en 2019 una licitación internacional que despertó interés de varias empresas y llegó a una fase avanzada de selección. Sin embargo, el proceso no culminó en adjudicación.

El gobierno de Guillermo Lasso volvió a incluir a Sacha dentro de su estrategia de apertura petrolera, con el objetivo de atraer inversión para incrementar su producción. No obstante, el proyecto tampoco se concretó un proceso de concesión.

Con Daniel Noboa, el campo regresó al centro del debate. La administración actual optó también por avanzar en su entrega a un consorcio extranjero mediante un esquema que generó cuestionamientos, especialmente por la ausencia de licitación pública.

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