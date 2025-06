El campo Sacha vuelve a estar en la mira de la petrolera New Stratus

New Stratus, con su filial Petrolia, era parte del consorcio al que se adjudicó ya en febrero el campo Sacha

El campo petrolero Sacha, el más productivo de Ecuador vuelve a estar en la mira de la empresa canadiense New Stratus Energy. La firma confirmó a través de un comunicado que mantiene el interés en esta área.

Sacha con una producción diaria de 74.001,06 barriles es el campo más productivo que tiene Ecuador, según información de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Por esta razón, incluso se lo conoce como la “Joya de la Corona”.

El Gobierno actual adjudicó ya el 28 de febrero de 2025 de forma directa el campo Sacha al consorcio Sinopetrol, conformado por la empresa china Sinopec (a través de Amodaimi Oil Company) y la canadiense Petrolia Ecuador, que es parte de New Stratus Energy.

La adjudicación se hizo el bajo la figura de contrato de participación por 20 años e implicaba el pago al Estado de una prima inicial de $1.500 millones y compromisos de inversión por $1.716 millones. El contrato otorgaba al consorcio entre el 80 % y 87,5 % de la producción, mientras que el Estado conservaría entre 12,5 % y 19 %, dependiendo del precio del crudo.

Esta operación, sin embargo no prosperó porque diversos sectores políticos, técnicos y organizaciones criticaron la falta de transparencia en el proceso, ya que se hizo sin un concurso público.

El contrato exigía también el pago de la prima en un plazo de 30 días hábiles, pero el presidente Daniel Noboa anticipó -en medio de la época previa a las elecciones de segunda vuelta- el vencimiento al 11 de marzo de 2025 a las 21:00. Advirtió que si no se efectuaba el pago, no se firmaría el contrato. A pesar de esa condición, el consorcio no cumplió con el depósito del anticipo en el plazo fijado.

Tras el “incumplimiento”, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró que “no hay nada más que hablar, sencillamente el plazo se les venció”, y el proceso fue cancelado.

El 28 de abril, el Ministerio de Energía emitió un acuerdo que revertía la excepción que permitía entregar el campo Sacha a empresas privadas mediante adjudicación directa. Con ello, la empresa pública Petroecuador volvió a asumir plenamente la operación del bloque, considerado la “Joya de la Corona”. Además, se anunció que se aumentará la producción en esta zona.

Sacha aún es de interés de New Stratus Energy

New Stratus Energy, a través de un comunicado del 2 de junio de 2025 que consta en su portal web, señaló que la corporación ha reanudado las conversaciones con el Gobierno sobre la adjudicación del campo Sacha y continúa trabajando con sus socios de la industria, asesores y el Gobierno con “miras a obtener una nueva adjudicación y firmar un contrato de adquisición de propiedad en el futuro próximo”, detalla la empresa.

Además, New Stratus precisó que se ha recibido información “actualizada” hasta el 31 de diciembre de 2024 sobre las reservas del bloque 60 (campo Sacha) de Netherland, Sewell & Associates, Inc. En este insumo se detalla que las reservas probadas de este campo ascienden a 283,8 millones de barriles.

Para Darío Dávalos, consultor energético, tras conocerse ese comunicado de la petrolera canadiense el Ministerio de Energía y Minas debería informar si se retomaron los diálogos y su alcance. “Esta empresa cotiza en bolsa y debe informar con veracidad sus argumentos”.

