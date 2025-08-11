Emelec vs. Deportivo Cuenca EN VIVO: sigue aquí el partido en el estadio Capwell

El Bombillo juega hoy un partido decisivo ante el Cuenca. El equipo de Duró busca acercarse al primer hexagonal de LigaPro

Emelec tendrá una oportunidad crucial para acortar distancias en su carrera por un lugar en el hexagonal final de la LigaPro.

El equipo, dirigido por el argentino Guillermo Duró, se enfrenta a Deportivo Cuenca hoy a las 16:00 en el estadio George Capwell en un partido que podría cambiar drásticamente su posición en la tabla.

Con 31 puntos, el Bombillo se encuentra actualmente en la novena posición. Una victoria no solo lo impulsaría en la clasificación, sino que también le permitiría aprovechar los resultados de sus rivales directos.

En el Estadio George Capwell, Emelec buscará encadenar su cuarta victoria al hilo en LigaPro. @CSEmelec

Universidad Católica, que ocupa el séptimo puesto con 35 puntos, empató 0-0 contra Orense, quinto con 38. Este resultado le abre la puerta a Emelec para recortar la brecha con los primeros seis lugares.

Deportivo Cuenca, el oponente de turno, llega al encuentro en un buen momento futbolístico. Ubicado en el octavo puesto con 35 puntos, el equipo de Norberto Araujo buscará consolidar su posición y alejar a Emelec de la zona de clasificación.

Sigue el minuto a minuto del Emelec vs. Deportivo Cuenca

Tabla de posiciones Serie A Ecuador

