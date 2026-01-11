Martin Pallares: Noboa no colabora

¿Cuál es la fuerza omnipotente que hace que nadie en el poder se atreva a decir: ya basta, esto no puede seguir así?

Cada día aumentan los casos que llevan a pensar que el Gobierno está infiltrado por el narcotráfico y el crimen organizado. La evidente voluntad del presidente Daniel Noboa de proteger a Mario Godoy para que permanezca el mayor tiempo posible en el Consejo de la Judicatura, sumada a toda la historia llena de torceduras legales para nominarlo al cargo -a pesar de sus antecedentes-, es señal de que algo apesta. Y, si no es una señal concluyente, al menos es una variable que permite pensar mal de todos los que participaron y participan en su salvataje.

Y si Godoy es una ficha ya jugada -porque hay demasiado ruido a su alrededor y técnicamente es insostenible que siga en el potro de la Judicatura-, la actitud que ha tenido el presidente Noboa frente a su caso también despierta sospechas. En el tuit del 29 de diciembre de 2025, en el que afirma sugerirle a Godoy que renuncie, no dice absolutamente nada sobre el meollo del escándalo en la Judicatura: las amenazas y presiones contra el juez Carlos Serrano desde el despacho de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

Ahí mismo lanzó, eso sí, una velada advertencia al juez: dijo que el Estado le dará la protección necesaria para que condene al narcotraficante serbio, pero advirtió que eso no basta para evitar la ira de las mafias. Algo así como: condena al serbio y ya verás lo que te pasa.

Está también la actitud del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, que se niega a renunciar al cargo pese a su impresentable argumento -impresentable por mentiroso- de que no conocía los antecedentes de Godoy cuando lo incluyó en la terna para el CPCCS.

¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Cuál es la fuerza omnipotente que hace que nadie en el poder se atreva a decir: ya basta, esto no puede seguir así? ¿Por qué el presidente sigue de vacaciones en Aspen -el paraíso del esquí- cuando en el país hay un auténtico shock colectivo por lo que está pasando?

Solo el presidente Noboa puede limpiar el lodazal y aún está a tiempo. Pero resulta cada vez más difícil creer en él: entre jueves y viernes se dedicó a publicar mensajes en X para hablar maravillas de la economía del país, sin mencionar absolutamente nada de lo que está pasando realmente. En sus manos está la posibilidad de disipar las oscuras sombras que lo rodean. Pero no colabora.