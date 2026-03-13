Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

PROTESTA EN CONTRA DEL COOTAD EN QUITO
En las últimas semanas se han registrado varias movilizaciones en Quito en rechazo a la reforma al Cootad.API

Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

Organizaciones sindicales y sociales convocaron a las movilizaciones este 13 de marzo

Quito vivirá la tarde de este 13 de marzo de 2026 una nueva jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales y sociales en rechazo a las medidas del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Te invitamos a leer: Toque de queda en Guayaquil: cambian horarios en las terminales terrestres

Las protestas se producen tras la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que flexibiliza la jornada laboral. Diversos gremios consideran que la normativa afecta las condiciones de empleo y han llamado a una movilización masiva en el centro de la ciudad.

Comisión tasa de basura Quito

¿Volverá la tasa de basura a la planilla de luz en Quito? Comisión inicia análisis

Leer más

La marcha fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y otras agrupaciones laborales de los sectores público y privado. 

La concentración está prevista para las 16:00 en la Caja del Seguro Social, en el centro-norte de Quito.

Desde ese punto, los manifestantes avanzarán hacia el Centro Histórico de Quito, recorriendo la avenida 10 de Agosto y varias calles del casco central.

Participación de organizaciones sociales

Al menos 20 organizaciones sociales confirmaron su presencia en la movilización. Entre sus principales reclamos figuran críticas a la calidad del empleo y a reformas promovidas por el Ejecutivo que, según los convocantes, perjudican a los trabajadores.

Además, el FUT adelantó que durante la protesta también se pedirá la eliminación de una ley económica urgente que propone cambios al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70 % de sus presupuestos a inversión.

RELACIONADAS

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló que más de 50 agrupaciones participarán en las protestas, entre ellas trabajadores, docentes, médicos, estudiantes y pacientes del sistema de seguridad social.

Vías afectadas por la movilización

Debido al avance de la marcha, se prevén cierres temporales de calles en los puntos por donde transite la movilización. Entre las vías afectadas están:

  • Avenida 10 de Agosto, en el sector de la Caja del Seguro Social

  • Intersecciones con av. Patria, Santiago, Río de Janeiro, Felipe Borja, Arenas, Santa Prisca y Vargas

  • Calle Guayaquil y sus cruces con la Oriente, Esmeraldas, Manabí, Olmedo, Mejía, Bolívar y Rocafuerte

Las vías serán habilitadas progresivamente conforme avance la marcha hacia el Centro Histórico de Quito.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Mariscal Sucre, Velasco Ibarra y la av. Pichincha. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Qué mecanismos hay para apelar los cobros elevados de la tasa de basura?

  2. Clima en Ecuador: Inamhi prevé lluvias dispersas y alta radiación este 13 de marzo

  3. Falso militar arrestado en Echeandía con arma y dinero en efectivo

  4. Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos y anuncia liberación de presos

  5. Derrame de petróleo en Quinindé: La situación actual del río Caple y sus habitantes

LO MÁS VISTO

  1. La compañía peruana Alicorp compra la empresa ecuatoriana que fabrica Bonella

  2. Masacre en Playas: asesinados eran estudiantes que celebraban graduación colegial

  3. Pólizas en bancos de Ecuador: Cómo evitar el pago de retención del 3 %

  4. Municipio de Guayaquil: designan encargados tras salida de Fernando Cornejo

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de marzo

Te recomendamos