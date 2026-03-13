Marchas en Quito hoy: vías afectadas por movilizaciones este viernes

Organizaciones sindicales y sociales convocaron a las movilizaciones este 13 de marzo

En las últimas semanas se han registrado varias movilizaciones en Quito en rechazo a la reforma al Cootad.

Quito vivirá la tarde de este 13 de marzo de 2026 una nueva jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales y sociales en rechazo a las medidas del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Las protestas se producen tras la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que flexibiliza la jornada laboral. Diversos gremios consideran que la normativa afecta las condiciones de empleo y han llamado a una movilización masiva en el centro de la ciudad.

La marcha fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y otras agrupaciones laborales de los sectores público y privado.

La concentración está prevista para las 16:00 en la Caja del Seguro Social, en el centro-norte de Quito.

Desde ese punto, los manifestantes avanzarán hacia el Centro Histórico de Quito, recorriendo la avenida 10 de Agosto y varias calles del casco central.

Participación de organizaciones sociales

Al menos 20 organizaciones sociales confirmaron su presencia en la movilización. Entre sus principales reclamos figuran críticas a la calidad del empleo y a reformas promovidas por el Ejecutivo que, según los convocantes, perjudican a los trabajadores.

Además, el FUT adelantó que durante la protesta también se pedirá la eliminación de una ley económica urgente que propone cambios al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70 % de sus presupuestos a inversión.

Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló que más de 50 agrupaciones participarán en las protestas, entre ellas trabajadores, docentes, médicos, estudiantes y pacientes del sistema de seguridad social.

Vías afectadas por la movilización

Debido al avance de la marcha, se prevén cierres temporales de calles en los puntos por donde transite la movilización. Entre las vías afectadas están:

Avenida 10 de Agosto, en el sector de la Caja del Seguro Social

Intersecciones con av. Patria, Santiago, Río de Janeiro, Felipe Borja, Arenas, Santa Prisca y Vargas

Calle Guayaquil y sus cruces con la Oriente, Esmeraldas, Manabí, Olmedo, Mejía, Bolívar y Rocafuerte

Las vías serán habilitadas progresivamente conforme avance la marcha hacia el Centro Histórico de Quito.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas como la avenida Mariscal Sucre, Velasco Ibarra y la av. Pichincha.

