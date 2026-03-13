Netflix confirma secuela de KPop Demon Hunters, su película más vista

La exitosa película animada “KPop Demon Hunters” tendrá una segunda parte. La confirmación llegó a través de las redes sociales de Netflix, que distribuyó la primera entrega estrenada el 20 de junio de 2025. La noticia fue acompañada por mensajes de sus realizadores, Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes expresaron orgullo y emoción por continuar con la historia inspirada en la cultura coreana.

En un comunicado, Netflix detalló que esta secuela será el primer proyecto dentro de un contrato exclusivo de varios años para escribir y dirigir películas de animación. La plataforma mantendrá su alianza con Sony Pictures Animation, que volverá a encargarse de la producción. Kristine Belson y Damien de Froberville, copresidentes de Sony, celebraron la oportunidad de trabajar nuevamente con Kang y Appelhans.

Un fenómeno cultural y musical global

La primera entrega de “KPop Demon Hunters” se convirtió en un fenómeno mundial. Durante 38 semanas se mantuvo en el Top 10 de las películas más reproducidas en Netflix y acumuló logros notables: cinco nominaciones a los Grammy, dos nominaciones al Oscar y una banda sonora que permaneció 35 semanas en la lista Billboard 200.

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La película narra la historia de un grupo femenino de k-pop que enfrenta monstruos mientras lidia con la presión de la fama. Su propuesta logró trascender idiomas y generaciones, consolidando al k-pop como un fenómeno cultural más allá de la música. Canciones como “Golden”, del grupo ficticio HUNTR/X, superaron los 100 millones de reproducciones semanales, mientras que el tema principal alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Global 200 con más de 113 millones de reproducciones.

Lo que viene para la secuela

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, la producción ya está en marcha bajo la dirección de Maggie Kang y , Chris Appelhans, con Sony Pictures Animation a cargo de la animación. La expectativa es alta, pues la primera entrega marcó un antes y un después en la integración del k-pop con la animación cinematográfica

La secuela llega tras meses de especulaciones y confirma la intención de Netflix de expandir el universo de su película más vista. Con el respaldo de Sony y la visión de sus creadores, “KPop Demon Hunters” promete seguir consolidándose como un referente cultural y artístico.

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