Si Barcelona SC pierde ante Liga de Quito hoy en el Monumental ¿Qué pasaría?

Duelo decisivo: Barcelona y Liga se juegan hoy el cupo 2 rumbo a la Libertadores 2026

Barcelona prepara el partido contra Liga de Quito, por la fecha 6 del primer hexagonal de LigaPro.

Barcelona SC y Liga de Quito se enfrentan hoy desde las 15:30 en el estadio Monumental, en un duelo que supera cualquier etiqueta tradicional.

No es un clásico, es una batalla estratégica por el segundo cupo a la Copa Libertadores 2026, un boleto que significa prestigio, escaparates internacionales y millones en premios, el que llegue en segundo lugar al final se queda con el cupo de Ecuador 2 en Copa Libertadores, es decir más de 4 millones de dólares de entrada en el 2026, 3 por premio Conmebol y uno con taquillas.

Así llegan Barcelona y Liga de Quito

La pelea es dura por el segundo lugar

Ambos clubes llegan igualados con 61 puntos, pero el gol diferencia marca distancia: +26 para Liga y +9 para Barcelona. Esa brecha obliga a los amarillos a jugar con precisión quirúrgica: cada ataque debe importar y cada error puede costar el año.

Barcelona llega con una racha irregular: dos triunfos, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Un equipo que aún no encuentra constancia, pero que en casa suele transformarse, sostenido por un Monumental que exige, presiona y a veces impulsa más que cualquier charla técnica. Liga arriba en su mejor momento reciente: tres victorias consecutivas le devolvieron seguridad, orden y un funcionamiento de alto impacto.

La gran pregunta que rodea la previa es cruda: ¿qué ocurre si Barcelona pierde? Una caída pondría a los Albos en 64 puntos, afianzados en el segundo lugar y con un calendario que, sobre el papel, favorece su camino.

Para revertir ese panorama, los amarillos tendrían que encadenar victorias y rezar por tropiezos capitalinos. A eso se suma que Liga mantiene un partido pendiente con Independiente del Valle, un as bajo la manga que puede estirar aún más su diferencia.

Perder en casa sería un golpe que roza la autodestrucción deportiva. Ganar, en cambio, reconfigura el tablero: Barcelona respira, empareja fuerzas y obliga a Liga a soportar la presión en las últimas fechas.

Barcelona SC y LDU buscan la clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Ecuador 2 que da fase de grupos. GUSTAVO GUAMAN

Calendario restante

Fecha 3: IDV vs Liga de Quito.

Fecha 7: Libertad vs Barcelona / Liga de Quito vs Independiente del Valle.

Fecha 8: Orense vs Liga de Quito / Barcelona vs Católica

Fecha 9: Barcelona vs Orense / Libertad vs Liga

Fecha 10: Independiente del Valle. vs Barcelona / Liga de Quito vs Católica

Hoy, más que puntos, se disputa el futuro inmediato de dos instituciones que no aceptan terminar el año sin pelear hasta el último segundo.

