Messi con Inter Miami y la posibilidad de jugar en Guayaquil: lo que se sabe

El histórico astro argentino podría jugar contra Barcelona, Emelec y Liga en 2026. Así lo expresó la persona que lo traería

La posibilidad de ver a Lionel Messi y el Inter Miami CF en el estadio Monumental se ha reactivado con fuerza. Daniel Molina, empresario a cargo de las gestiones para traer al equipo de las estrellas a Ecuador a inicios de 2026, confirmó que las puertas de Guayaquil están "completamente abiertas" y que los próximos días serán decisivos para la organización del "evento más importante en la historia del país".

Lea también: Deportivo Cuenca vs El Nacional EN VIVO: Hora y dónde ver HOY el partido de LigaPro

Aunque las especulaciones iniciales apuntaban a Liga de Quito con un alto porcentaje de cierre en la capital, Molina reveló en una conversación con el periodista Juan Francisco Rueda, del programa De Una, que su visita inminente a Guayaquil es clave para definir la sede.

"Está abierta la posibilidad, justo por eso vengo a Guayaquil para reunirme con las directivas de los equipos de la Costa. Esto se tiene que definir máximo entre lunes y martes. En los próximos días vamos a anunciar una rueda de prensa oficial," sentenció el empresario.

Inter Miami y todas sus figuras podrían llegar a Ecuador para disputar partidos amitosos. CORTESIA

Si bien Barcelona SC es el nombre que más ilusiona a la hinchada del Puerto Principal, Molina deslizó que la atención no se limita solo al 'Ídolo'. Además de LDU e Independiente del Valle como potenciales rivales, el gestor avivó el rumor con una frase que resonó en el Astillero: "No descarten a Emelec."

"Moisés Caicedo lo tiene todo": Esto y más dijo Yaya Touré sobre la figura de Chelsea Leer más

Más allá del morbo deportivo, Molina enfatizó que el objetivo es un "espectáculo nunca antes visto" que traerá "felicidad al Ecuador entero". Las gestiones no solo buscan asegurar la presencia de Messi y sus compañeros, sino también del mismísimo copropietario del club, Sir David Beckham.

"Estamos ultimando los detalles y esperamos que vengan todas las estrellas, hasta Sir David Beckham", adelantó Molina, elevando la expectativa a niveles estratosféricos.

¿Inter Miami jugará con Barcelona o Emelec en 2026?



El reloj corre, y las directivas de Barcelona SC y Emelec esperan concretar las reuniones con Molina para que Guayaquil pueda albergar este evento mediático que paralizaría al fútbol ecuatoriano. La noticia oficial se espera en cuestión de días.

🚨🔵💣 ¡NO DESCARTEN A EMELEC!



Daniel Molina, empresario que lidera las gestiones para que Inter Miami 🇺🇸🦩 venga a Ecuador 🇪🇨, habló sobre la posibilidad de que el equipo de Leo Messi venga a Guayaquil.



Además mencionó que NO se descarte un posible partido amistoso ante el… pic.twitter.com/ybeZUfhjju — DeUnaSF (@DeUnaSF) November 21, 2025

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!