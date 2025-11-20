Alan Franco podría perderse la final de la Copa Sudamericana 2025: ¿qué le pasó?

Una molestia sacó al volante del partido entre Ecuador y Nueva Zelanda, la que le podría dejar fuera de final de Sudamericana

Alan Franco sufre de una dolencia muscular que lo podría privar de disputar la final de la Copa Sudamericana 2025 en Asunción, contra Lanús (ARG). Esto lo confirmó la cadena deportiva ESPN Brasil, quienes se encargaron de cubrir la llegada del Atlético Mineiro a Paraguay la madrugada de este jueves 20 de noviembre.

Según los periodistas Daniel Servidio y Nathália Perez, quienes se encargan de la cobertura en exclusiva de los brasileños en Asunción, Atl. Mineiro ya empezó a realizar tratamientos de fisioterapia con el ecuatoriano, esperando una evolución que le permita estar en la final de la 'Mitad de la Gloria' con los 'Galos'.

Las pruebas de imagen realizadas en la mañana de este jueves 20 de noviembre diagnosticaron una lesión muscular en la zona de la cadera del futbolista ecuatoriano, la cual apareció en el partido de Ecuador vs Nueva Zelanda en New York, donde el tricolor tuvo que salir sustituido a los 35 minutos de la primera parte con una evidente dolencia al caminar.

¿Podrá Alan Franco jugar la final de la Copa Sudamericana?

Alan Franco se ha convertido una pieza clave en el esquema titular de Jorge Sampaoli, DT de los brasilños. Cortesía

Este año, Franco ha jugado 51 partidos con el Atlético Mineiro, que se reparten entre: Brasileirao, Copa de Brasil, Copa Sudamericana y Campeonato Mineiro. En cuanto a minutos, el ecuatoriano ha jugado aproximadamente 4,329 minutos con el 'Galo' y ha marcado un solo gol (el más rápido del Brasileirao 2025 contra Ceará)

A menos de 3 días para la final, el equipo brasileño no ha mencionado nada sobre esta dolencia en el tricolor, quizás esperando que tenga un rápido avance y que este pueda decir presente junto a sus compañeros en tan importante momento.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de Copa Sudamericana?

La final de la Conmebol Copa Sudamericana se jugará en Asunción, Paraguay, el sábado 22 de noviembre a las 15:00 hora Ecuador. Se verán las caras Lanús, que viene de eliminar polémicamente a la U. de Chile, y Atlético Mineiro, equipo del ecuatoriano Alan Franco, que dejó en el camino a Independiente del Valle en las semifinales del torneo.

