Borrar o limpiar el historial crediticio, el riesgo de estafa en Año Nuevo

Equifax explica las verdades y mitos del tema, que llega a convertirse en oferta engañosa

Con cada inicio de año, arranca también el deseo de cuidar las finanzas personales y acceder a nuevos créditos que permitan alcanzar ciertas metas como la de comprar una casa, un carro o concretar un viaje. No obstante, Equifax pide estar atentos a esta época, en la que proliferan ofertas engañosas que prometen “borrar”, “limpiar” o “arreglar” el historial crediticio para poder acceder a financiamiento.

En Ecuador, 10.5 millones de personas mantienen un registro crediticio, según datos de Equifax, buró de crédito en el país y multinacional que se especializa en el análisis de datos.

En redes sociales, advierte, estos fraudes se han vuelto frecuentes. “Ciudadanos reportan pagos de hasta $ 300 por supuestas “limpiezas”, tras lo cual los estafadores desaparecen o solicitan datos personales para cometer nuevas suplantaciones”, explica José Luis Cortez, líder de canales de Equifax Ecuador.

Mitos y verdades sobre el historial crediticio

Ante esta práctica, la firma ha hecho un listado de mitos y verdades para evitar que más personas caigan en engaños.

Mito 1: “Alguien puede borrar mi historial por mí.”

Verdad: Nadie puede eliminar de forma legítima el historial crediticio. Las obligaciones se reportan hasta que son canceladas por completo.

Mito 2: “Si pago, mi deuda desaparece inmediatamente”.

Verdad: La actualización de la información depende de la entidad financiera o comercial que reporta la deuda. El buró no borra ni modifica datos por decisión propia.

Mito 3: “Rectificar información tiene un costo.”

Verdad: Es gratuito. Toda persona puede solicitar la actualización o la corrección de información incorrecta ante la entidad que reportó la operación (el banco, cooperativa, casa comercial u otra). Tras ello, puede validar el cambio, a través de los canales oficiales de Equifax.

Mito 4: “Es negativo que mi información esté en el buró, por eso se debe borrar.”

Verdad: De hecho, es positivo. Muchas personas temen que "estar en el buró”, pero la realidad es que la información crediticia vuelve visibles a los ciudadanos ante el sistema financiero, lo que genera mayores oportunidades de desarrollo, a través de financiamiento formal.

Consejos para evitar estafas de “borrar el historial crediticio”

“El historial crediticio no se borra: se construye con el tiempo y, principalmente, con hábitos financieros responsables y constantes”, explica Cortez. Para evitar caer en fraudes relacionados al comportamiento crediticio, el experto comparte unas recomendaciones:

Obtenga siempre su reporte por canales oficiales: Puede hacerlo en www.equifax.com.ec/miscreditos, Servipagos, Red Activa Western Union, Facilito, oficinas de Equifax o mediante apps bancarias aliadas. Revise frecuentemente su reporte de crédito: Una buena práctica es consultarlo al menos cada 3 meses para detectar inconsistencias, alertas de fraude o posibles suplantaciones de identidad en el acceso a créditos. Sospeche de quien ofrezca “limpieza” o “arreglo” del historial: Es ilegal y un indicador claro de estafa. Ningún tercero puede eliminar obligaciones vigentes. No entregue datos personales a desconocidos: Ni fotos de cédula, números telefónicos, nombres completos o comprobantes de pago. Los estafadores suelen usar perfiles falsos para generar urgencia. Verifique siempre el canal: Equifax no ofrece servicios por WhatsApp ni redes sociales. La línea oficial de verificación es (02) 401-1800 ext. 2.

