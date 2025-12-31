Proyecto minero Cascabel pasa a manos chinas tras adquisición de SolGold

La minera australiana SolGold será comprada por su principal accionista, la china Jiangxi Copper

Cascabel se perfila entre las 20 minas más importantes de Latinoamérica.

La minera de oro y cobre SolGold acordó ser adquirida por su mayor accionista Jiangxi Copper en un acuerdo que la valora en 867 millones de libras (1.170 millones de dólares). La operación incluye el traspaso del proyecto minero Cascabel, que la firma australiana tenía a cargo en Ecuador.

El proyecto de cobre y oro, ubicado en la provincia de Imbabura, tiene previsto empezar a producir minerales a finales de 2028.

En noviembre de 2023, SolGold negó estar en planes de venta. La firma australiana SolGold señaló a EXPRESO, en ese entonces, que el proyecto tiene el potencial de convertirse en una de las minas de cobre de mayor relevancia de América Latina y que por esa razón han mantenido conversaciones con empresas que buscan invertir en el desarrollo de la mina en Ecuador. No obstante, descartó una venta.

Según información del Ministerio de Energía y Minas, la evaluación preliminar de Cascabel establecía cuatro escenarios para la producción de mineral y se estima una vida útil de la mina de entre 49 y 66 años, mediante un método subterráneo de explotación.

La firma estimaba una producción anual de metales en los primeros 25 años de alrededor de 207 mil toneladas de cobre, 438 mil onzas de oro y 1,4 millones de onzas de plata.

Recomendación unánime de la Junta

El proyecto es visto como uno de los depósitos de cobre y oro sin explotar más grandes del mundo en América del Sur.

La empresa minera que cotiza en la bolsa de Londres dijo a principios de este mes que estaba inclinada a recomendar la oferta, que era la tercera propuesta de Jiangxi para adquirir la compañía.

"JCC se complace en haber recibido la recomendación unánime de la junta directiva de SolGold y el firme apoyo de otros grandes accionistas a favor de la adquisición. JCC está entusiasmada con el potencial del proyecto Cascabel", declaró Shaobing Zhou, vicepresidente y director general de Jiangxi, en un comunicado.

Otros inversores importantes de SolGold incluyen a la minera global BHP y Newmont.

