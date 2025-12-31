Mazar y Coca Codo Sinclair: así cierra el sistema eléctrico este 2025

Los caudales que alimentan a estas plantas hidroeléctricas disminuyeron a partir del 1 de diciembre de 2025 debido al estiaje

Los caudales que alimentan a las principales hidroeléctricas de Ecuador, luego de alcanzar su punto más alto en julio de 2025, llegaron en diciembre a su nivel más bajo de este año. La caída se refleja tanto en el complejo hidroeléctrico Paute Integral (del que forma parte Mazar) como en Coca Codo Sinclair (CCS), según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

En el caso de Paute Integral, el flujo de agua que alimenta este complejo llegó en julio de 2025 a un pico promedio de 366,23 metros cúbicos por segundo (m³/s). Este nivel contrasta con el promedio que se registra en diciembre de 2025, hasta las 20:00 del día 30, fue 49,35 m³/s.

Mientras tanto, en Coca Codo su caudal que registró un pico de 728,76 m³/s en julio descendió de manera brusca en diciembre hasta alcanzar un promedio de 163,29 m³/s.

La reducción de este flujo, debido a la escasez de lluvias, causa que los embalses -donde se almacena agua para generar energía- se recarguen más lentamente que en épocas de mayor precipitación.

Los efectos de la caída del caudal por el estiaje

Esta realidad se evidencia, por ejemplo, en la caída de la cota del embalse Mazar, que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 40 % de la demanda nacional.

Así, la cota de la represa de Mazar, por ejemplo, descendió ya 14,61 metros entre el 1 y el 30 de diciembre de 2025, hasta las 20:00. Pasó de 2.153,28 metros sobre el nivel del mar (msnm) a 2.139,21 msnm.

Coca Codo Sinclair, a diferencia de Mazar, no cuenta con un gran embalse de almacenamiento porque es una central hidroeléctrica de pasada, que capta el agua del río, la usa para generar energía y la devuelve al cauce. Por esta razón, la referencia para conocer su disponibilidad de agua es el caudal, que al disminuir, limita su operación, pese a que esta hidroeléctrica es la más grande del país. Tiene capacidad para generar hasta 1.500 megavatios (MW) y cubre alrededor del 30 % de la demanda de electricidad de Ecuador.

La generación con hidroeléctrica se reduce ante el estiaje

Ante la menor disponibilidad de agua para generar energía eléctrica, el Operador Nacional de Energía (Cenace) dispuso en lo que va de diciembre aumentar la generación térmica, disminuir la producción hidroeléctrica (que en promedio representó el 81,5 % en 2025) y complementar con la importación de este suministro desde Colombia.

Durante el 29 de diciembre de 2025, por ejemplo, la demanda que tuvo un pico de 4.756,81 megavatios fue cubierta de esta manera:

Hidroeléctrica 63 %

Térmica 29 %

Importación 7,15 %

Otras fuentes 0,87 %

Para Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctrico, esta situación evidencia que el estiaje llegó a la cuenca oriental, que alimenta a las hidroeléctricas del Austro y CCS. Este periodo usualmente se presenta entre octubre y marzo de cada año. “Esperemos que no tengamos un estiaje no muy severo y prolongado, porque si esto ocurre en estos tres meses resulta preocupante”.

El déficit de energía eléctrica de Ecuador será de 1.439,8 megavatios en 2026

Para 2026 se prevé que el déficit de energía eléctrica de Ecuador llegue a 1.439,8 megavatios (MW). Esto significa una brecha mayor en un 48,9 % frente a lo establecido para este año (966,5 MW).

Esta información sobre la situación del sector eléctrico de Ecuador hasta septiembre de 2025 y sus proyecciones consta en el Informe Técnico Económico para el alquiler de generación termoeléctrica delegada por el Ministerio de Ambiente y Energía a la Celec, al que accedió Diario EXPRESO.

Por esta razón, la entidad advierte “la necesidad urgente de incorporar nueva generación firme que garantice la cobertura” de este servicio básico durante 2026.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, por su parte, sostuvo el 29 de diciembre de 2025 que la "gestión responsable del sector eléctrico ha garantizado un servicio energético continuo durante todo el año".

Entre las principales acciones, la entidad, destacó la puesta en operación de la hidroeléctrica Alluriquín que aporta 204 MW, la inauguración de la central El Descanso II de 20 MW, la "correcta administración" del embalse Mazar que mantuvo en 2025 un promedio de 2.152 msnm. Además, de la entrada en operación del Sistema de Transmisión y Distribución La Avanzada y la recuperación de 250,1 MW del parque termoeléctrico.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia no se refirió a las centrales fallidas de Progen ni Austral, que debían aportar entre finales de 2024 e inicios de 2025, 241 megavatios, pero debido a complicaciones en el proceso de contratación -observados incluso por la Contraloría- su ingreso al sistema no se ha concretado.

