Estiaje Ecuador: Cota del embalse Mazar bajó 10,2 metros en menos de un mes

La reserva de agua del embalse Mazar continúa en descenso ante la escasez de lluvias. Este 26 de diciembre de 2025 hasta el mediodía la cota se encontraba a 2.143,08 metros sobre el nivel del mar (msnm), que significa que cayó ya 10,2 metros en menos de un mes, según datos de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) Sur.

De acuerdo con información de la Celec Sur, entre el 1 de diciembre de 2025 y este 26 de diciembre de 2025, la cota pasó estar sobre su nivel máximo (2.153,28 msnm) a 2.143,08 msnm. Mientras tanto, su caudal en el mencionado periodo pasó de 88,98 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 24,82 m³/s. Pero llegó a un pico mínimo de 13,57 m³/s durante el 24 de diciembre de 2025.

Estas cifras evidencian que este estiaje (escasez de lluvias), que va de octubre a marzo, es “intenso” en el Austro, donde opera este complejo de generación de energía, enfatizó Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos. “En promedio ya nos hemos consumido el 27 % del volumen útil de la reserva del embalse”.

Mazar, que posee una longitud de 31 kilómetros, acumulaba hasta antes de esta sequía un volumen total de 383 millones de metros cúbicos de agua. Actualmente cuenta con 306 millones de m³/s.

Estas condiciones se presentan luego de que entre marzo y noviembre de 2025 la cota de Mazar se mantuvo cerca o sobre su punto máximo, que es 2.153 msnm.

¿Qué impacto tiene la caída de la cota del embalse Mazar?

Y aunque no se encuentra en sus niveles mínimos (2.098 msnm), esta situación preocupa porque el embalse Mazar es clave. Alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y permiten abastecer aproximadamente el 38% de la demanda eléctrica nacional.

Buitrón refirió que el estiaje actual en Mazar se puede comparar -considerando su caudal- con el promedio registrado en octubre de 2024 (22,99 m³/s).

Ante esta situación, el consultor en proyectos hidroeléctricos mencionó que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) ha decido usar las reservas de Mazar de forma puntual y complementar con otra energía hidroeléctrica (en menor proporción); y aumentar la generación térmica e importaciones para atender la demanda de este servicio público.

En promedio este 26 de diciembre de 2025 hasta el mediodía la generación térmica, por ejemplo, representaba alrededor de 1.200 MW. Mientras tanto, Ecuador compró 326 megavatios de energía a Colombia de los 450 MW, que se tiene capacidad.

“Si bien Colombia ha indicado que puede suplir de energía a Ecuador, este recurso debe ser adquirido de manera puntual, solo cuando necesitemos, y no tenerla como sustento del abastecimiento diario para cubrir la demanda, porque es muy cara”, expresó Buitrón.

A esto se suma que Ecuador no ha incorporado los 241 megavatios que debían provenir de las centrales fallidas a cargo de Progen y de Austral. Y que uno de los tres contratos para la generación de energía flotante (100 MW) está próximo a vencer.

¿Qué significa para el sector eléctrico?

“El escenario para el sector eléctrico es crítico, si las condiciones de sequía se mantienen, porque depender de Colombia y de las barcazas tiene un costo alto y afecta a las finanzas públicas del país”, cuestionó Buitrón.

Por su parte, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, admitió el 16 de diciembre de 2025 que en la cuenta de X de la entidad que existe una caída en el caudal de Mazar. Sin embargo, la funcionaria aseguró que el nivel del embalse “es óptimo y no estamos ante un escenario de cortes energéticos”.

Recordó que entonces la cota de Mazar estaba a 2.148,78 msnm, que representaba que se cuenta con el 85,51 % de la energía almacenada. En cambio en 2024, en el mismo periodo, se contaba solo con el 25,09 %.

Además, la funcionaria resaltó que el sistema eléctrico del país está “solido y preparado” debido a un plan “riguroso y responsable” del gobierno nacional que incluye la incorporación de nuevas centrales y la recuperación de unidades que estaban fuera de servicio, que han permitido sumar “más 860 megavatios adicionales que respaldan el suministro eléctrico del país”.

