¿Quiénes son los Calero, señalados en demanda de Celec contra Progen?

La demanda presentada por el Estado ecuatoriano en Estados Unidos contra Progen cita a dos personas, en Ecuador: Fabián Calero Freire y Karla Saud Calero, y advierte sobre su presunto vínculo con Astrobryxa S.A., una subcontratista local asociada a los contratos de las centrales térmicas de Quevedo III y Salitral.

Según la demanda presentada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), a la que accedió Diario EXPRESO, Progen reclutó a Astrobryxa S. A. “como participante en su empresa criminal”, para que actuara como subcontratista en la instalación de generadores de energía de Quevedo III y Salitral. Ante eso, se puntualiza, Progen pagó a Astrobryxa $20 millones por sus supuestos servicios como subcontratista.

Y agrega que, según información y supuestos, Astrobryxa es una empresa ficticia sin experiencia en proyectos de generación de energía. Y que “parece ser propiedad o estar bajo el control de Karla Saud Calero, familiar de Fabián Calero”, gerente general de Celec al momento de la adjudicación de estos contratos. Sin embargo, “Calero huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”.

¿Quién es Fabián Calero?

Fabián Calero es ingeniero Eléctrico, por la Escuela Politécnica Nacional, y doctor en Filosofía de Ingeniería Eléctrica e Informática, por la University of Waterloo, fue parte de la función pública entre octubre de 2021 y julio de 2025.

Antes de ser despedido de la Celec, Fabián Calero fue parte en mayo de 2024 de una visita a Tampa, Estados Unidos, junto con el entonces ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. En ese recorrido, según el relato incorporado en el escrito, Progen habría sostenido que ya tenía listos los generadores y que estaban en condiciones para ser entregados a la Celec.

Calero también estuvo al frente de la Celec en 2024, cuando la empresa pública, a través de su unidad Termopichincha, firmó con Progen los contratos de emergencia para instalar 150 MW: 100 MW en Salitral y 50 MW en Quevedo III. Esos proyectos debían entrar en operación en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente, pero más de un año después siguen inconclusos.

Luego, Calero se desempeñó como viceministro de Electricidad y Energía Renovable desde el 12 de octubre de 2024 hasta el 17 de julio de 2025. Dejó el cargo en medio de cuestionamientos por los contratos de emergencia vinculados a Progen y Austral Technical Management, tras conocerse observaciones e indicios señalados por la Contraloría General del Estado sobre esos procesos.

Más adelante, Calero regresó a Celec como Jefe Corporativo de Prospección de Recursos Energéticos, con una remuneración mensual de $2.970, pero fue despedido un día después.

Aunque en la demanda se menciona que “huyó recientemente de Ecuador y se desconoce su paradero”. Diario EXPRESO conoció este 17 de diciembre de 2025 que figura como profesor ocasional a tiempo parcial en la Escuela Politécnica Nacional, en Quito, dentro del Departamento de Energía Eléctrica, con una remuneración mensual de $2.552,68, según el informe de noviembre de 2025 de Transparencia de esta entidad.

¿Quién es Karla Saud Calero?

Karla Saud Calero consta como accionista de Astrobryxa, que se encuentra activa y fue registrada en Guayaquil en septiembre de 2013, según información de la Superintendencia de Compañías.

Astrobryxa es una empresa que se dedica, según la Súper de Compañías, a la construcción de todo tipo de obras civiles: edificios residenciales, casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.

Esta firma fue subcontratada por Progen la instalación de generadores de energía de Quevedo III y Salitral. A cambio Progen canceló $20 millones.

En octubre pasado, Karla Saud Calero también fue relacionada con José Saud Sacoto, su hermano y entonces funcionario de Celec, quien iba a revisar los fallidos contratos de Progen, empresa que tenía a Karla Saud Calero como representante.

