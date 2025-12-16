Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Salitral-Progen
Progen fue contratada en agosto de 2024 para incorporar 150 megavatios al sistema eléctrico de Ecuador.Cortesía

Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos

Un año después del plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios, el Ejecutivo presentó la demanda

Un año después del plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo y Salitral, el presidente de Ecuador Daniel Noboa informó este 16 de diciembre de 2025 en sus redes sociales que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de esta empresa en Estados Unidos. “Ayer se presentó”, escribió en su publicación.

RELACIONADAS

En el mismo mensaje, Noboa señaló que el tema “ha generado preocupación a muchos ecuatorianos” y afirmó que su decisión es “acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral”, según consta en el texto difundido.

En la publicación se adjunta una imagen de un documento judicial que corresponde a una “Complaint and Demand for Jury Trial” presentada en The United States District Court for the Middle District of Florida, Tampa Division.

En el encabezado del documento se identifica como demandante a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y, entre los demandados, se menciona a Progen Industries LLC, además de otras compañías y personas listadas en la carátula del proceso.

En el documento no se detalla la fecha.

¿Quieres acceder sin límites a nuestro contenido de calidad? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ATM Guayaquil: ¿Cómo se sustituyen las multas de tránsito por educación vial?

  2. EN VIVO hoy Chelsea de Moisés Caicedo vs Cardiff por los cuartos de la Carabao Cup

  3. Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos

  4. Hipertensión en el embarazo: una alerta que requiere control oportuno

  5. Quejas ciudadanas impulsan limpieza y recuperación de parques en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

  2. Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana

  3. Quito: Plaza de espectáculos en el Bicentenario entra en fase de estudios

  4. Reforma urbanística aviva la tensión por obra en Cumbayá

  5. Inseguridad Los Ceibos: Temor en Los Olivos 2 por sujetos que atacaron en ciudadela

Te recomendamos