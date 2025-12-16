Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos

Un año después del plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios, el Ejecutivo presentó la demanda

Progen fue contratada en agosto de 2024 para incorporar 150 megavatios al sistema eléctrico de Ecuador.

Un año después del plazo previsto para que Progen instale 150 megavatios en las centrales térmicas Quevedo y Salitral, el presidente de Ecuador Daniel Noboa informó este 16 de diciembre de 2025 en sus redes sociales que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda en contra de esta empresa en Estados Unidos. “Ayer se presentó”, escribió en su publicación.

En el mismo mensaje, Noboa señaló que el tema “ha generado preocupación a muchos ecuatorianos” y afirmó que su decisión es “acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral”, según consta en el texto difundido.

En la publicación se adjunta una imagen de un documento judicial que corresponde a una “Complaint and Demand for Jury Trial” presentada en The United States District Court for the Middle District of Florida, Tampa Division.

Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al… pic.twitter.com/K9ACXxyvSU — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 16, 2025

En el encabezado del documento se identifica como demandante a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y, entre los demandados, se menciona a Progen Industries LLC, además de otras compañías y personas listadas en la carátula del proceso.

En el documento no se detalla la fecha.

