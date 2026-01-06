Alias Fede es llamado a juicio por delincuencia organizada en caso de su fuga

El juez Jairo García llamó a juicio a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, por el delito de delincuencia organizada, dentro del proceso penal que investiga su fuga de la Penitenciaría del Litoral.

La decisión se adoptó en la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, transmitida en vivo este 6 de enero de 2026 a través de la plataforma YouTube. La diligencia se instaló sin inconvenientes, luego de que en días anteriores no pudiera realizarse por problemas de conexión.

El juez García resolvió acoger el dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía y dictó el auto de llamamiento a juicio contra Gómez Quinde y otros 20 procesados. Sobreseyó a cuatro servidores policiales, que fueron investigados.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió cuando el juez ordenó la retención de fondos por un monto equivalente a 800 salarios básicos, lo que generó preocupación en la defensa de los militares, quienes reciben sus sueldos en cuentas bancarias. El magistrado aclaró que los salarios y las pensiones de carácter social quedan excluidos de esta medida.

¿De qué se trata el caso de alias Fede?

El caso se originó tras la fuga de alias “Fede”, ocurrida en junio de 2025, cuando el interno salió del centro carcelario usando el nombre de otro preso, que tenía una cita en el policlínico. La Fiscalía sostiene que el escape fue posible gracias a la intervención coordinada de varias personas, lo que configura una estructura de delincuencia organizada.

En el proceso también están vinculados 19 militares, dos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), un médico y otro privado de libertad, quienes habrían participado, directa o indirectamente, en los hechos investigados.

Gómez Quinde fue recapturado en Colombia y trasladado posteriormente a Ecuador. Según la acusación fiscal, es considerado cabecilla de la organización criminal Las Águilas, vinculada a Los Choneros. como uno de sus brazos armados.

