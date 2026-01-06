Intento de atentado al ECU-911 en Manta termina con cinco detenidos

La madrugada de este martes 6 de enero de 2026, la Policía Nacional evitó un posible atentado contra las instalaciones del ECU-911 en Manta y permitió la captura de cinco personas vinculadas a una presunta organización criminal.

El hecho se originó cuando operadores del centro de videovigilancia detectaron, a través de las cámaras de seguridad, la presencia sospechosa de varios individuos armados que ingresaron al parqueadero del ECU-911 a bordo de una camioneta blanca sin placas.

Según fuentes policiales, el comportamiento de los sujetos hacía presumir una acción violenta contra la infraestructura. Ante la alerta, uniformados se desplazaron al lugar para verificar la situación. Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron intimidar a los agentes con armas de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento.

En el intercambio de disparos, uno de los presuntos atacantes fue abatido. Tras el incidente, los implicados huyeron en la camioneta y en una motocicleta que, según el reporte oficial, había sido sustraída previamente a un servidor policial.

Se activó un operativo de persecución que culminó con la interceptación del vehículo y la aprehensión de los sospechosos.

Los detenidos del operativo

Diego de 33 años, con antecedentes por robo resultó herido

Jonathan de 22 años resultó herido

Kevin de 21 años.

También se le sumaron dos adolescentes

Indicios levantados

1 camioneta

3 motocicletas recuperadas

4 teléfonos móviles

Los sujetos paseaban por el sitio fuertemente armados. Cortesía

Las autoridades investigan si el grupo estaría vinculado a otras acciones delictivas en la provincia. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía para determinar responsabilidades.

