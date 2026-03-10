Expreso
Una transmisión de la Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una declaración este lunes, desde Miami (EE.UU.).EFE

Trump insiste en "toma de control amistosa" de Cuba tras cortar petróleo venezolano

El presidente de EE.UU. afirmó que Marco Rubio negocia con La Habana, aunque el gobierno cubano lo desmiente

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió el lunes 9 de marzo de 2026, en la posibilidad de que su país opte por una "toma de control amistosa" de Cuba en un momento marcado por los estragos de la isla con motivo del bloqueo de crudo impuesto por Washington.

Trump aseguró en una rueda de prensa en Miami que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "está negociando" actualmente con representantes del Gobierno cubano (una afirmación que La Habana ha contradicho varias veces) y que podría darse "una toma de control amistosa".

"O puede que no sea una toma de control amistosa. Y no importaría, porque están realmente acabados. Están en ruinas, como dicen. No tienen energía, no tienen dinero. Están en serios problemas humanitarios, y en realidad no queremos ver eso", añadió el republicano.

"El régimen Castro ha sido brutal, pero vivían de Venezuela. Ahora ya no viven de Venezuela. Venezuela no les envía energía, ni combustible, ni petróleo, ni dinero, ni nada. No sobrevivían sin Venezuela, no podrían haberlo logrado y les hemos cortado todo. Así que sí, van a hacer un trato o nosotros lo arreglaremos con igual facilidad", explicó el presidente.

Washington ahoga a La Habana

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Washington en enero, el Gobierno Trump cortó el suministro de crudo que Caracas enviaba a La Habana. Además, ha amenazado con imponer aranceles a todo país que envíe petróleo a la isla. Esto está estrangulando seriamente su economía.

En las últimas semanas, Trump ha dicho varias veces que el Gobierno cubano está a punto de colapsar y ha mencionado la posibilidad de llevar a cabo una "toma de control amistosa".

El mandatario también consideró hoy que Marco Rubio "está haciendo un gran trabajo" con Cuba, que "será recordado como el mejor secretario de Estado de la historia" y que tanto La Habana como el pueblo estadounidense confían en él.

