Leverkusen vs. Arsenal: hora y dónde ver en vivo a Piero Hincapié en Champions League

Piero Hincapié será titular en Arsenal. El defensa ecuatoriano regresa a Leverkusen para enfrentar al club donde fue figura

Piero Hincapié es titular en el Arsenal que visita al Leverkusen en Alemania.

Bayer Leverkusen recibirá a Arsenal, este miércoles 11 de marzo, desde las 12:45 (de Ecuador), por la ida de los octavos de final de la Champions League. El duelo tendrá un componente emocional especial para el ecuatoriano Piero Hincapié, quien enfrentará al club alemán donde dio pasos decisivos en su carrera.

El defensa tricolor, de 24 años, llegó al Leverkusen en 2021 procedente de Talleres de Córdoba cuando apenas tenía 20 años. En el club alemán se consolidó como uno de los defensores jóvenes más prometedores del continente, acumulando 166 partidos oficiales.

Su etapa en Alemania estuvo marcada por importantes logros colectivos. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el Leverkusen firmó una temporada histórica en la campaña 2023-2024 al conquistar la primera Bundesliga de su historia y hacerlo además de forma invicta. Hincapié fue una pieza clave en ese título, participando en 26 encuentros, con un gol y dos asistencias.

Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos y finalmente el Arsenal logró incorporarlo en el último mercado veraniego mediante una cesión con opción de compra cercana a los 60 millones de dólares.

Tras un inicio de temporada condicionado por problemas físicos, el defensor ecuatoriano logró consolidarse en el equipo dirigido por Mikel Arteta desde la jornada 12 de la Premier League, convirtiéndose en una pieza importante en el líder del campeonato inglés.

💬 "Everyone here is incredibly hungry for titles, so we’re all pulling in the same direction."



Piero on the squad's motivation and his Bayer Leverkusen return 👇 — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2026

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Hora: 12:45 (de Ecuador)

Estadio: Bay Arena de Leverkusen

Transmite: ESPN y Disney+

Sigue en vivo Leverkusen vs. Arsenal

