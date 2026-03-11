Lluvias en Samborondón inundaron calles: Así está el tránsito en La Puntilla

Personal de Amagua limpió alcantarillas y sumideros para ayudar a que descienda el nivel del agua

La congestión vehicular es cotidiana en la avenida Samborondón, sobre todo en la parroquia La Puntilla.

La lluvia intensa que se registró en las primeras horas de este miércoles 11 de marzo de 2026 provocó que se inunden algunos puntos de la avenida Samborondón, en la parroquia La Puntilla.

La cuenta @Cupsfire_gye, en la red social X, publicó el video de un tramo de la vía, también conocida como E-40, que registró acumulación de agua antes de las 07:30.

Los usuarios de transporte público debieron esperar los buses en la acera cubierta de agua, según se vio en las imágenes.

Avenida Samborondón presenta acumulación de agua por lluvia pic.twitter.com/vmupnmEhr7 — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) March 11, 2026

Lluvia y tráfico en la avenida Samborondón

Que la vía Samborondón se congestione a diario lamentablemente no es novedad. Con la lluvia se acentúa el tráfico.

La Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón (ATV) informó que hubo congestión, a las 08:07, a la altura del kilómetro 1.5.

También hubo acumulación de agua en la avenida Los Arcos y en la calle Diana Quintana, donde personal de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Puntilla y La Aurora (Amagua) trabajó para limpiar alcantarillas y sumideros.

Además se realizaron tareas de limpieza a la altura de la ciudadela Entre Ríos, indicó la ATV.

Pasadas las 11:00 el tránsito se había normalizado, aunque había puntos donde se registraba congestión, a la altura de la iglesia católica Santa Teresita (Entre Ríos) y la avenida Los Arcos.

