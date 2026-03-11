El CPCCS aprueba comisión técnica para elegir vocales vacantes de la Judicatura

En la sesión ordinaria número diez del 11 de marzo de 2026, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) instaló la plenaria. Con la asistencia de los siete consejeros, se dio paso al tratamiento del orden del día para avanzar en la designación de autoridades vacantes en el Consejo de la Judicatura: vocal principal y suplente delagados de la Corte Nacional de Justicia.

El punto central fue la conformación de la Comisión Técnica de Selección, según el reglamento vigente para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Esta mesa técnica se encargará específicamente del proceso de revisión técnica de requisitos para el vocal principal y su respectivo suplente provenientes de la terna de la Corte Nacional de Justicia.

La moción fue presentada formalmente por el presidente del organismo, Andrés Fantoni, quien destacó la necesidad de cumplir con los plazos técnicos establecidos.

Delegados para la selección del Consejo de la Judicatura

La comisión quedó integrada por delegados directos de cada uno de los consejeros del pleno, garantizando la representatividad en el análisis de los perfiles. Entre los designados constan Doménica Cano, Andrés Mantilla, David Rojas Cajas, Doménica Álvarez, Luis Antonio Cuevo Ordóñez y Diana Marbella Rosero Mora.

Durante la sesión, la consejera Nicole Bonifaz solicitó realizar un cambio de último momento en su delegación por motivos de disponibilidad de tiempo personal. De esta manera, se aprobó la inclusión de Ana Belén Bastidas Páez como su representante técnica en lugar de la abogada que había sido propuesta inicialmente

Finalmente, la resolución fue aprobada por unanimidad con siete votos a favor de los consejeros presentes, cerrando así esta etapa administrativa sustancial. Los miembros del pleno ratificaron su compromiso con un proceso de selección que sea riguroso y que esté apegado estrictamente a la normativa legal.

Proceso de designación judicial

La Secretaría General recibió la disposición de notificar esta resolución a la Corte Nacional de Justicia y a los profesionales que integran la terna enviada. También se ordenó la publicación inmediata de los nombres de los comisionados en la página web institucional para el libre acceso de toda la ciudadanía.

Este procedimiento se fundamenta en las atribuciones constitucionales de los artículos 207 y 208, que otorgan al CPCCS la potestad de organizar estos concursos. Con la comisión ya conformada, el país avanza hacia la renovación parcial de la Judicatura

Renuncia de Mario Godoy y salida de Villacís marcan el contexto del nuevo proceso en la Judicatura

El proceso que impulsa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se da tras la renuncia de Mario Godoy, quien dejó la presidencia del Consejo de la Judicatura el 18 de febrero de 2026, horas antes de enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional, que finalmente terminó con su censura y destitución. A este escenario se sumó la situación de su alterna, Alexandra Villacís, quien quedó impedida de ejercer funciones públicas, lo que generó una vacancia simultánea en el órgano administrativo de la Función Judicial.

Ante esta situación, la Corte Nacional de Justicia remitió una terna al CPCCS para que se designe al vocal principal y su suplente dentro del Consejo de la Judicatura. Los nombres enviados son Mercedes Caicedo Aldaz, jueza de la Corte Nacional; Óscar Chamorro González, juez de la Corte Provincial de Pichincha; y María Fernanda Morejón Villavicencio, funcionaria de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap). Esta terna será evaluada dentro del proceso que definirá a al nuevo vocal principal quien pasará a presidir el Consejo de la Judicatura.

