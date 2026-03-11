Crudo WTI llega a $84: liberación récord de reservas busca frenar alza del petróleo

La AIE libera 400 millones de barriles, la mayor cifra en su historia. Expertos advierten que la medida es insuficiente

La Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció este miércoles 11 de marzo la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus 32 países miembros. Es la mayor liberación coordinada en los 52 años de historia de la agencia, más del doble de los 182 millones de barriles que se pusieron en el mercado en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La medida busca contener el alza del precio del crudo provocada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, y el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial.

¿Por qué el mercado no reaccionó?

Sin embargo, la medida no logró calmar al mercado. El crudo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para fijar el precio del petróleo ecuatoriano, cotiza este miércoles en torno a $84 por barril, según OilPrice.com. Antes de que estallara el conflicto, el 27 de febrero, ese mismo barril costaba $67. Es decir, en menos de dos semanas el precio subió un 25 %.

El Brent, referencia para Europa, se ubica cerca de $87, mientras que la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), que agrupa los crudos de Medio Oriente, escaló hasta $115,50 por barril, reflejando la presión directa del bloqueo en esa zona. Pese al anuncio de la AIE, los precios no bajaron; por el contrario, mantienen una tendencia al alza.

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas de Ecuador y exjefe de Asuntos Legales de la Opep, califica la medida como "sin precedentes y positiva" para aliviar la escasez, pero advierte que los operadores del mercado no la han tomado bien. "Creen que va a ser insuficiente porque Irán sigue insistiendo en cerrar el estrecho de Ormuz", señala.

Santos Alvite explica que el precio del crudo lo fija la percepción de oferta y demanda de los operadores en la bolsa de valores, y que ningún gobierno ni compañía puede intervenir directamente. "Luego de esta medida, en lugar de bajar como se esperaba, el crudo se ha mantenido alto", precisa.

¿Cuánto duran 400 millones de barriles?



Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, pone las cifras en perspectiva. El mundo consume 106,7 millones de barriles diarios, según el informe mensual de la Opep publicado hoy. Por el conflicto se pierden unos 10 millones de barriles al día. "Las reservas alcanzan para unos 30 días", calcula Baldeón.

Los países miembros de la AIE disponen de 1.200 millones de barriles en reservas totales; liberan 400 con la esperanza de que el conflicto acabe pronto y no tener que consumir el resto.

Oswaldo Erazo, analista petrolero y secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Derivados del Petróleo (Camddepe), coincide en que la medida es temporal y añade un matiz: el alivio no será parejo. "La liberación beneficia principalmente a América y Europa; los países asiáticos dependen directamente del crudo del golfo Pérsico", explica. Erazo subraya que se trata de un alivio "parcial, focalizado en ciertos mercados, no en todo el planeta". El consumo mundial supera los 116 millones de barriles diarios, y la sobreoferta previa al conflicto, de entre 3,6 y 3,8 millones, se evaporó con la salida de Irán, que producía más de 3 millones diarios.

¿Se viene un conflicto largo?



El principal factor de incertidumbre es la duración del conflicto. Santos Alvite señala que el presidente Donald Trump esperaba que Irán cediera rápidamente, "pero se nota más bien que están más agresivos en lugar de derrotados". Baldeón agrega que se trata de una guerra económica: "Irán conoce perfectamente la dinámica global y quiere extenderse a largo plazo para socavar el sistema económico mundial". Ambos analistas coinciden en que, si el conflicto no se resuelve pronto, los países de la AIE tendrán que liberar más reservas.

Darío Dávalos, analista energético y editor del boletín Energía al Día, recuerda el precedente de 2022. Cuando Rusia invadió Ucrania, Estados Unidos liberó parte de su reserva estratégica y el precio bajó de unos $100 a alrededor de $60 por barril. Pero el escenario actual es diferente: "Ahora tenemos que han cerrado el estrecho de Ormuz, que impide el tránsito marítimo de crudo, y esto está afectando a la producción. Arabia Saudita ha tenido que cerrar ciertas operaciones en refinerías", detalla Dávalos.

Además, la toma de decisiones militares en Irán es descentralizada, lo que hace más difícil alcanzar un acuerdo de cese al fuego.

La demanda existe, la oferta no



El informe mensual de la Opep, publicado este 11 de marzo, confirma que la demanda global de crudo crecerá en 1,4 millones de barriles diarios en 2026, cifra que se mantiene sin cambios respecto a la evaluación del mes anterior. Es decir, la demanda existe y es robusta, pero la oferta está constreñida por el conflicto bélico. Los fondos de cobertura y otros inversionistas aumentaron sus posiciones alcistas un 46 % en el último mes, según el mismo informe, lo que refleja la expectativa de que los precios seguirán elevados.

Ecuador: más ingresos, pero mayor gasto



Para Ecuador, el alza del crudo tiene un doble efecto. El Presupuesto General del Estado estima el barril en $53,50, y el precio actual lo supera ampliamente: cada dólar adicional genera entre $105 y $110 millones para las arcas fiscales. Sin embargo, al mismo tiempo se encarece la importación de derivados, que es donde el país gasta más.

Erazo recuerda que el barril de derivados —gasolinas, diésel, gas licuado— siempre es más caro que el de crudo. "No es que la empresa fue eficiente; es que el precio subió", aclara el analista sobre los ingresos que reporta la empresa pública Petroecuador.

Ecuador depende de la importación en más del 80 % para cubrir la demanda de diésel y en un 73 % para gasolinas. La situación se agrava porque la Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador del país, está paralizada tras el incendio del 1 de marzo. Santos Alvite advierte que con el estiaje, que ya se aproxima, será necesario poner en funcionamiento el parque termoeléctrico, lo que incrementará la demanda de combustibles importados a precios mucho más altos.

"La factura de importación de derivados nos va a ser mayor que la de exportación de crudo", sentencia el exministro.

Producción estancada, oportunidad perdida



La producción nacional tampoco ofrece margen de maniobra. Ecuador produce alrededor de 460.000 barriles diarios con tendencia a la baja. Erazo señala que "incrementar la producción no es de la noche a la mañana; se necesita tiempo, recursos, planificación y un equipo técnico calificado".

Santos Alvite coincide: los planes del Gobierno para elevar la producción no se concretarían antes de 2027. "Esta oportunidad de precios altos nos coge con una tendencia a la baja, con una fuerte dependencia de importaciones y con la paralización de la Refinería Esmeraldas", resume Erazo.

Los cuatro analistas consultados coinciden en que si el conflicto se extiende, la AIE tendrá que recurrir a más reservas, lo que debilitaría la capacidad de respuesta futura. Baldeón lo resume así: "Si hay más liberación de reservas, es porque este conflicto se va para largo". Santos Alvite cierra con una advertencia estructural: "Ecuador es exportador de bienes primarios e importador de bienes industrializados. Todo lo que importamos va a subir, porque al subir la energía, sube el costo de producción de todo bien. A Ecuador le convendría la paz, como al resto del mundo".

