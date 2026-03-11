Tabaco en Milagro: Esto dice la ordenanza que establece espacios 100 % libres de humo

La normativa se rige según la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, en Ecuador, aprobada en 2011

Las instituciones educativas de Milagro serán espacios 100 % libres de humo de tabaco, según establece la ordenanza aprobada por la Alcaldía.

Que los centros educativos, universidades e instituciones públicas y privadas sean espacios 100 % libres de humo de tabaco es el objetivo de la ordenanza aprobada en Milagro, en enero del 2026.

"No hay un nivel seguro de exposición al humo del tabaco ajeno, por lo tanto, es necesario considerar las consecuencias que provoca en personas que no fuman", se advierte en la motivación de la norma.

La Ordenanza que regula los espacios 100 % libres de humo de tabaco y la venta de productos de tabaco a menores de 18 años establece cuáles serán estos lugares:

Centros educativos

Universidades

Instituciones públicas y/o privadas

Centros de diversión nocturna

Dependencias de salud

Medios de transporte público

Ambientes públicos y privados cerrados (espacio cubierto por techo, cerrado en su perímetro por 30 % o más de paredes o muros), destinados a actividades deportivas

Todos aquellos lugares de atención y acceso público previstos en la ley

Aquellos lugares en los que el Concejo municipal considere adecuados para protección de los derechos de ciudadanos

Estos establecimientos "deberán tener señalizaciones (...) gráficas, escritas o de otra naturaleza que indiquen claramente que han sido declarados como espacios libres de humo", dice la normativa.

Además, se "deberá retirar del alcance del público elementos relacionados con el hábito de fumar, como exhibidores de cigarrillos", se establece en el artículo 6.

Incluso, los negocios que tramiten su tasa de habilitación, deberán obtener la certificación de espacios 100 % libres de humo de tabaco ante la Dirección municipal de Ambiente, Riesgos, Minería y Turismo (artículo 7).

Venta de tabaco a menores de edad en Milagro

Día de la Mujer: Movilizarse en espacios públicos de Guayaquil es reto ante el acoso Leer más

La prohibición para vender productos de tabaco a menores de 18 años, en Milagro, es otra de las disposiciones de esta normativa.

Entre estos productos se incluyen, entre otros: cigarrillos, pipas de agua, extractos de hojas de tabaco y los sistemas electrónicos de administración de nicotina, también conocidos como vapeadores o 'vaper'.

Sobre estos dispositivos, en la ordenanza se recuerda que "están concebidos para administrar nicotina directamente al aparato respiratorio".

La venta de productos de tabaco a menores de edad estará prohibida tanto para comercio ambulante (informales) como al que está fijo en la vía pública.

Sanciones por fumar en Milagro

Entre las sanciones se establecen:

Multa (según la gravedad de la infracción) o clausura del establecimiento

Multa de cinco remuneraciones básicas unificadas (2.410 dólares en 2026). La reincidencia, contada a partir de un año después de la primera sanción, será por el doble del monto

Multa de dos remuneraciones básicas unificadas ($964) las personas naturales o jurídicas que "permitan la violación de los espacios libres de humo"

Multa de cinco remuneraciones básicas unificadas ($2.410) para autoridades, dueños o responsables de instituciones y/o locales que "permitan fumar en lugares de concurrencia habitual de personas". Si se reincide, se aplicará el doble de la multa y se clausurará el establecimiento por 30 días

RELACIONADAS Invierno en Milagro transforma las calles en trampas para peatones y conductores

Productos cuya venta queda prohibida en Milagro

El artículo 10 de la ordenanza incluye, entre otros, los siguientes productos cuya venta estará prohibida a menores de 18 años en Milagro:

Productos de tabaco en la vía pública, establecimientos educativos y de salud

Vendedores deberán solicitar identificación si sospechan de que los menores quieren comprar para ellos o terceros

Cigarrillos sueltos y en cajetillas que tengan menos de diez unidades

Juguetes que tengan forma o aludan a productos de tabaco

Para quienes incumplan con la prohibición de vender productos de tabaco se establecen sanciones que están entre tres ($1.446) y cinco ($2.410) remuneraciones básicas unificadas, según el artículo 11.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!