peatones en inundaciones de Milagro
Los peatones y conductores debieron movilizarse con el riesgo de caer en algún bache debido al elevado nivel de agua en las vías de Milagro.CHRISTIAN VINUEZA

Lluvias en Milagro: Estas son las zonas afectadas y las fotos que dejó la emergencia

Locales cerrados y basura acumulada es lo que se vio en este cantón del Guayas, afectado por las intensas lluvias

  • Juan Pablo Pérez Tomalá

El 90 % de Milagro quedó afectado por las inundaciones de las últimas horas, luego de intensas lluvias, según reportaron los bomberos de este cantón de la provincia del Guayas.

El panorama era complicado este miércoles 25 de febrero, según constató EXPRESO. Equipos de rescate evacuando a ciudadanos en botes, basura acumulada o flotando, locales cerrados, entre otras novedades, se registraron en varios sectores.

Peatones, biciusuarios y motociclistas se movilizaban en calles convertidas en ríos, con el agua superando los 30 centímetros y convirtiendo a las vías en senderos de peligro debido a los baches.

inundaciones en Milagro

Milagro se inundó: río desbordado, vías anegadas y clases suspendidas por emergencia

El cantón fue declarado en alerta roja, el pasado lunes 23 de febrero, por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

El Ministerio de Educación dispuso la culminación del año lectivo en todas las instituciones educativas de Milagro.

Mientras, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suspendió la atención en la consulta externa del hospital general del cantón.

Como parte de las acciones para ayudar a los damnificados, se habilitó un albergue temporal en la escuela 17 de Septiembre.

El sistema de emergencias ECU 911 informó que, a las 12:48 de este miércoles, había al menos tres intersecciones donde el agua seguía acumulada: Río Napo y avenida Paquisha, 24 De Mayo y Rocafuerte, y Calderón y Miguel Valverde.

Imágenes de las inundaciones en Milagro

EXPRESO recorrió este cantón del Guayas, desde la noche del martes 24 de febrero, para conocer cómo la ciudadanía se enfrenta a un problema que no es nuevo, pero que todos los años causa estragos.

centro de Milagro inundado en la noche
El parque Central de Milagro estuvo rodeado del agua acumulada en sus calles.CARLOS KLINGER
peatones en calles inundadas de Milagro nocturno
A la oscuridad nocturna se sumó el factor de riesgo de las calles inundadas.CARLOS KLINGER
calle inundada en Milagro nocturno
El agua cubrió algunas calles de extremo a extremo.CARLOS KLINGER
locales en inundaciones de Milagro
Al ser una problemática conocida, algunos dueños de negocios pusieron barreras para evitar que el agua ingrese a los locales.CARLOS KLINGER
calles inundadas en Milagro nocturno
Así estuvieron algunas calles de Milagro en la noche del martes 24 de febrero.CARLOS KLINGER
peatones en calles inundadas en Milagro
Peatones movilizándose en medio del agua se volvió una escena común en Milagro.CHRISTIAN VINUEZA
padres cargando niños en calles inundadas de Milagro
Padres llevando a niños en brazos fue una escena peculiar en Milagro, afectada por las inundaciones.CHRISTIAN VINUEZA
peatonas en calles inundadas de Milagro
La ciudadanía debió movilizarse en medio del agua acumulada, ya sea a pie o en bicicleta.CHRISTIAN VINUEZA
movilidad en calles inundadas de Milagro
La movilidad en Milagro se volvió más complicada aún con las calles inundadas.CHRISTIAN VINUEZA
negocios inundados en Milagro
El comercio fue uno de los sectores más afectados. Dueños de negocios debieron sacar el agua de sus locales para intentar trabajar.CHRISTIAN VINUEZA
calle inundada en Milagro
Adultos mayores intentaron destapar alcantarillas en su zona para ayudar a que baje el nivel del agua.CHRISTIAN VINUEZA
rescate de damnificados por inundaciones en Milagro
En botes se trasladó a damnificados por el invierno en Milagro.CHRISTIAN VINUEZA
atención médica a damnificados del invierno en Milagro
En un albergue se dio atención médica a adultos y niños damnificados por el invierno en Milagro.CHRISTIAN VINUEZA
albergue en Milagro
Las familias damnificadas están residiendo temporalmente en el albergue que se habilitó tras las inundaciones en Milagro.CHRISTIAN VINUEZA

