Lluvias en Milagro: Estas son las zonas afectadas y las fotos que dejó la emergencia

Locales cerrados y basura acumulada es lo que se vio en este cantón del Guayas, afectado por las intensas lluvias

Los peatones y conductores debieron movilizarse con el riesgo de caer en algún bache debido al elevado nivel de agua en las vías de Milagro.

El 90 % de Milagro quedó afectado por las inundaciones de las últimas horas, luego de intensas lluvias, según reportaron los bomberos de este cantón de la provincia del Guayas.

El panorama era complicado este miércoles 25 de febrero, según constató EXPRESO. Equipos de rescate evacuando a ciudadanos en botes, basura acumulada o flotando, locales cerrados, entre otras novedades, se registraron en varios sectores.

Peatones, biciusuarios y motociclistas se movilizaban en calles convertidas en ríos, con el agua superando los 30 centímetros y convirtiendo a las vías en senderos de peligro debido a los baches.

El cantón fue declarado en alerta roja, el pasado lunes 23 de febrero, por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

El Ministerio de Educación dispuso la culminación del año lectivo en todas las instituciones educativas de Milagro.

Mientras, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suspendió la atención en la consulta externa del hospital general del cantón.

Como parte de las acciones para ayudar a los damnificados, se habilitó un albergue temporal en la escuela 17 de Septiembre.

El sistema de emergencias ECU 911 informó que, a las 12:48 de este miércoles, había al menos tres intersecciones donde el agua seguía acumulada: Río Napo y avenida Paquisha, 24 De Mayo y Rocafuerte, y Calderón y Miguel Valverde.

En el cantón #Milagro, se observan vías con acumulación de agua por lluvia en:



▶️Río Napo Y Av. Paquisha

▶️Calle 24 De Mayo Y Rocafuerte

▶️Calderón Y Miguel Valverde



Tenga precaución al conducir, tome vías alternas de ser posible.

Imágenes de las inundaciones en Milagro

EXPRESO recorrió este cantón del Guayas, desde la noche del martes 24 de febrero, para conocer cómo la ciudadanía se enfrenta a un problema que no es nuevo, pero que todos los años causa estragos.

El parque Central de Milagro estuvo rodeado del agua acumulada en sus calles. CARLOS KLINGER

A la oscuridad nocturna se sumó el factor de riesgo de las calles inundadas. CARLOS KLINGER

El agua cubrió algunas calles de extremo a extremo. CARLOS KLINGER

Al ser una problemática conocida, algunos dueños de negocios pusieron barreras para evitar que el agua ingrese a los locales. CARLOS KLINGER

Así estuvieron algunas calles de Milagro en la noche del martes 24 de febrero. CARLOS KLINGER

Peatones movilizándose en medio del agua se volvió una escena común en Milagro. CHRISTIAN VINUEZA

Padres llevando a niños en brazos fue una escena peculiar en Milagro, afectada por las inundaciones. CHRISTIAN VINUEZA

La ciudadanía debió movilizarse en medio del agua acumulada, ya sea a pie o en bicicleta. CHRISTIAN VINUEZA

La movilidad en Milagro se volvió más complicada aún con las calles inundadas. CHRISTIAN VINUEZA

El comercio fue uno de los sectores más afectados. Dueños de negocios debieron sacar el agua de sus locales para intentar trabajar. CHRISTIAN VINUEZA

Adultos mayores intentaron destapar alcantarillas en su zona para ayudar a que baje el nivel del agua. CHRISTIAN VINUEZA

En botes se trasladó a damnificados por el invierno en Milagro. CHRISTIAN VINUEZA

En un albergue se dio atención médica a adultos y niños damnificados por el invierno en Milagro. CHRISTIAN VINUEZA

Las familias damnificadas están residiendo temporalmente en el albergue que se habilitó tras las inundaciones en Milagro. CHRISTIAN VINUEZA

