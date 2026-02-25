Lluvias en Milagro: Estas son las zonas afectadas y las fotos que dejó la emergencia
Locales cerrados y basura acumulada es lo que se vio en este cantón del Guayas, afectado por las intensas lluvias
El 90 % de Milagro quedó afectado por las inundaciones de las últimas horas, luego de intensas lluvias, según reportaron los bomberos de este cantón de la provincia del Guayas.
El panorama era complicado este miércoles 25 de febrero, según constató EXPRESO. Equipos de rescate evacuando a ciudadanos en botes, basura acumulada o flotando, locales cerrados, entre otras novedades, se registraron en varios sectores.
Peatones, biciusuarios y motociclistas se movilizaban en calles convertidas en ríos, con el agua superando los 30 centímetros y convirtiendo a las vías en senderos de peligro debido a los baches.
El cantón fue declarado en alerta roja, el pasado lunes 23 de febrero, por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.
El Ministerio de Educación dispuso la culminación del año lectivo en todas las instituciones educativas de Milagro.
Mientras, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) suspendió la atención en la consulta externa del hospital general del cantón.
Como parte de las acciones para ayudar a los damnificados, se habilitó un albergue temporal en la escuela 17 de Septiembre.
El sistema de emergencias ECU 911 informó que, a las 12:48 de este miércoles, había al menos tres intersecciones donde el agua seguía acumulada: Río Napo y avenida Paquisha, 24 De Mayo y Rocafuerte, y Calderón y Miguel Valverde.
Imágenes de las inundaciones en Milagro
EXPRESO recorrió este cantón del Guayas, desde la noche del martes 24 de febrero, para conocer cómo la ciudadanía se enfrenta a un problema que no es nuevo, pero que todos los años causa estragos.
