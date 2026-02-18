Lluvias en Guayaquil: En estas zonas hubo congestión vehicular por calles inundadas

Acumulación de agua e infraestructura en mal estado complicaron la circulación de peatones y vehículos motorizados

En sectores del centro de Guayaquil la circulación fue complicada debido a la acumulación de agua lluvia.

El exceso de vehículos motorizados, la infraestructura en mal estado y la acumulación de agua lluvia fueron la combinación que provocó congestión en las vías de Guayaquil, en las primeras horas de este miércoles 18 de febrero.

En la avenida de las Américas el panorama de todos los años se repitió, con los conductores intentando avanzar lentamente en medio de una marea de carros y motos.

Uno de los puntos más problemáticos fue la avenida Benjamín Carrión, a la altura de una nueva plaza comercial, donde la calle inundada obligada al paso lento de los vehículos.

En sectores del norte, como Urdesa, los peatones debieron movilizarse con mayor precaución, debido al desnivel de la calzada, por los adoquines salidos.

La avenida Benjamín Carrión se inundó a la altura de una plaza comercial, en las primeras horas de este 18 de febrero.

Guayaquil enfrenta la pleamar más alta

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que en la intersección de la calle 49 y avenida Domingo Comín, la caída de un árbol provocó el cierre de las vías, que estaban inundadas.

La entidad también señaló que había inundaciones en las avenidas Machala, Pedro Menéndez Gilbert, Juan Péndola y Otto Arosemena Gómez.

También había congestión vehicular en la vía Perimetral, el bulevar 9 de Octubre y la avenida Narcisa de Jesús, según indicó la ATM.

La situación también era complicada en las vías a Daule, a la costa, y en la avenida 25 de Julio, en el sur.

La ciudad también enfrenta la pleamar más alta en lo que va del año, por lo que el nivel del agua superó los cinco metros.

