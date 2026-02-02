Trámites en la ANT: Suspensión de servicios mantiene en incertidumbre a los usuarios

"¿Qué pasa con los turnos?", preguntan ciudadanos que necesitan completar gestiones como la emisión de licencias de conducir

En la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se investiga la presunta delincuencia organizada y corrupción que habría en la entidad.

Los servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) están suspendidos desde el pasado 30 de enero, debido a una investigación sobre presunta delincuencia organizada y corrupción en la entidad.

Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron ese día operativos por el caso Jaque. Incluso se detuvo al director de la ANT, Pedro Abril Alegría.

Al día siguiente, el 31 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a Byron Walther Franco Tutivén, como su representante ante el Directorio de la ANT, instancia que deberá nombrar al nuevo director.

Mientras avanzan las investigaciones, los trámites en la ANT están detenidos. En redes sociales, como la plataforma de X, usuarios como Marcelo Calderón se preguntan: "¿Qué pasa con los turnos?".

A ciudadanos como él, la ANT les responde: "No tenemos disposiciones al respecto, por el momento. En cuanto tengamos información la difundiremos por nuestros canales oficiales".

Estimado Marcelo, no tenemos disposiciones al respecto, por el momento. En cuanto tengamos información la difundiremos por nuestros canales oficiales. Saludos cordiales — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) February 2, 2026

¿Cuándo atenderá la ANT?

Sustituir multas de ATM: Cómo funciona y qué sanciones se pueden canjear en Guayaquil Leer más

Los servicios de la ANT están suspendidos desde el 30 de enero y se prevé que la entidad esté cerrada al menos por dos semanas, con la opción de extender la medida por un mes.

Durante ese lapso, no se tramita la matriculación vehicular (nacional y municipal), la emisión física de licencias de conducir; transferencias de dominio y compra-venta de vehículos; y la entrega de certificados institucionales y trámites varios.

Esto ha generado conflictos con servicios como los que ofrece la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en Quito, o la Agencia de Tránsito y Movilidad (AMT), de Guayaquil.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!