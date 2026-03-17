Proteínas vegetales aportan nutrientes clave y beneficios para el corazón

Cada vez más especialistas coinciden en que reducir el consumo de carne y apostar por proteínas de origen vegetal puede traer beneficios importantes tanto para la salud como para el medio ambiente. En el marco del Día Mundial Sin Carne, nutricionistas y expertos destacan que incorporar alimentos como legumbres, granos y semillas en la dieta diaria contribuye al equilibrio metabólico, al cuidado del corazón y a una alimentación más sostenible.

¿Dónde está presente la proteína vegetal?

Las proteínas vegetales están presentes en alimentos como frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, soja, tofu, tempeh, granos integrales, frutos secos y semillas. Estos productos no solo aportan proteínas, sino también aminoácidos esenciales, fibra, antioxidantes y minerales como magnesio y potasio, nutrientes que ayudan a fortalecer los músculos, regular funciones del organismo y mejorar la salud intestinal.

La nutricionista Talía Pinto explica que optar por fuentes vegetales completas puede ser una estrategia eficiente para cubrir las necesidades nutricionales del cuerpo. “Apostar por proteínas vegetales completas como las que aportan la soya es una de las estrategias más eficientes para garantizar la ingesta de los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo”, afirma.

Cómo recuperar el centro de Guayaquil: propuestas desde la academia Leer más

¿Cuáles son los beneficios del consumo de esta proteína?

Uno de los grandes beneficios de estos alimentos es su alto contenido de fibra, un nutriente clave para el bienestar digestivo. La fibra contribuye a mantener niveles estables de glucosa y colesterol en sangre, además de ayudar al control del apetito. Diversos estudios han asociado las dietas ricas en fibra con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

RELACIONADAS FASINARM celebra 60 años con galería que visibiliza el talento de sus estudiantes

Además, sustituir carnes —especialmente las procesadas o con mayor contenido de grasa— por fuentes vegetales permite reducir el consumo de grasas saturadas. Según Pinto, este cambio puede generar beneficios importantes para la salud cardiovascular y favorecer el control del peso cuando se combina con hábitos de vida equilibrados.

RELACIONADAS Conversatorio de Acorvol resaltó el papel de la mujer en la transformación social

Los especialistas también destacan que las legumbres, granos y semillas aportan micronutrientes esenciales. Entre ellos se encuentran hierro, magnesio, potasio y folato, además de compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. Para mejorar la absorción del hierro vegetal, recomiendan combinar estos alimentos con productos ricos en vitamina C, como frutas cítricas, tomate o vegetales frescos.

Un impacto desconocido de esta proteína

Más allá de los beneficios individuales, el impacto positivo también se extiende al planeta. Diversos análisis internacionales señalan que los alimentos de origen vegetal requieren menos tierra y agua para su producción y generan menos emisiones de gases de efecto invernadero que las proteínas animales. En ese sentido, incluir más proteínas vegetales en la dieta diaria no solo favorece la salud, sino que también contribuye a una alimentación más responsable con el ambiente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ