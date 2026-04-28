Ataque contra Donald Trump: esto se sabe sobre las motivaciones del sospechoso

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cole Allen, de 31 años, fue procesado este lunes 27 de abril en una corte federal por ser el principal sospechoso de un tiroteo en una gala a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante el incidente, Allen portaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos, y protagonizó un incidente con personal de seguridad del evento.

Antes del ataque, Allen envió un correo a sus familiares explicando sus motivaciones, sin mencionar a Trump.

El hombre acusado de protagonizar un tiroteo durante una gala en Washington, a la que asistía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta cargos por intento de asesinato y delitos relacionados con armas. Se trata de Cole Allen, de 31 años, quien fue procesado este lunes 27 de abril en una corte federal.

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Según la acusación, Allen fue detenido tras intentar vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se desarrollaba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Durante el incidente portaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos, y protagonizó un breve intercambio de disparos con agentes antes de ser reducido.

Las autoridades señalaron que el sospechoso no logró acercarse al presidente ni a los asistentes del evento. Trump fue evacuado del lugar por el Servicio Secreto como medida de seguridad, mientras la situación era controlada por los equipos de protección.

En el proceso judicial, Allen no se declaró culpable ni inocente y permanecerá detenido mientras avanza el caso. De ser hallado responsable del intento de asesinato, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Ataque a Donald Trump: ¿cuáles fueron las motivaciones del sospechoso?

Parte de las investigaciones se han centrado en esclarecer las motivaciones del acusado. Según la Fiscalía, poco antes del hecho Allen envió un correo electrónico a familiares en el que ofrecía explicaciones y disculpas por sus acciones, sin mencionar directamente a Trump, reporta la agencia AFP.

En ese mensaje, el sospechoso expresó fuertes señalamientos contra figuras de la administración y aseguró que sus objetivos eran funcionarios públicos, priorizados por nivel jerárquico.

Además, en declaraciones posteriores, Trump indicó que el hombre habría redactado un manifiesto con contenido anticristiano.

Sospechoso de ataque a Donald Trump era crítico de su gestión

Las pesquisas también han incluido la revisión de la actividad digital de Allen. Medios estadounidenses reportaron publicaciones previas en redes sociales en las que criticaba de forma recurrente las políticas del actual mandatario.

Según recoge la AFP, el sospechoso señaló: "no voy a permitir más que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes".

Allen advirtió además que "funcionarios de la administración" eran su objetivo, "priorizados de mayor a menor rango", señaló la agencia.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca se atribuyó el ataque a lo que calificaron como un clima de odio político.