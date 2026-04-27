Trump analiza oferta de Irán con su equipo de seguridad: ¿Se reabre el estrecho de Ormuz?

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER Impacto energético: Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo y gas mundiales.

Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo y gas mundiales. Fricción interna: Marco Rubio considera que la oferta iraní es un intento de "normalizar" un chantaje.

Marco Rubio considera que la oferta iraní es un intento de "normalizar" un chantaje. Estatus de la oferta: Axios y ABC informan que el plan no cumple con las líneas rojas de Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes 27 de abril de 2026, con sus principales asesores de seguridad para analizar una propuesta iraní que, según informes de medios locales, reabriría el estrecho de Ormuz mientras continúan las negociaciones sobre la guerra, informó la Casa Blanca.

Al ser consultada por el plan —que implicaría que tanto Irán como Estados Unidos levantaran sus bloqueos antes de continuar las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán—, la portavoz Karoline Leavitt dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que "la propuesta estaba siendo discutida".

"Solo porque se ha informado, confirmaré que el presidente se ha reunido con su equipo de seguridad nacional esta mañana", dijo. Se negó a decir si Trump aceptaría la propuesta.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la postura de Irán sobre el estrecho de Ormuz no satisfacía las exigencias de Estados Unidos.

El pulso político: Las "líneas rojas" de Trump Negociación rechazada: Informes de inteligencia sugieren que el plan de Irán no cumple con los requisitos mínimos de Washington. Estrategia de demora: La oferta iraní propone reabrir el estrecho ahora y postergar el debate nuclear para una fase posterior. Respuesta de la Casa Blanca: Karoline Leavitt asegura que las advertencias de Trump han sido comunicadas de forma "muy clara" a Irán.

Petróleo bajo fuego cruzado

El estrecho es una vía marítima clave por la que normalmente transita una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

"Si lo que quieren decir con abrir el estrecho es: 'sí, el estrecho está abierto siempre y cuando te coordines con Irán y consigas nuestro permiso o te volaremos en pedazos y nos pagues', eso no es abrir el estrecho", dijo Rubio en una entrevista con Fox News.

"No pueden normalizar —ni podemos tolerar que intenten normalizar— un sistema en el que los iraníes deciden quién puede usar una vía navegable internacional y cuánto tienes que pagarles por usarla", afirmó.

El medio estadounidense Axios había informado anteriormente que Trump se reuniría con su equipo de seguridad nacional para analizar una oferta de Irán sobre la reapertura del estrecho y aplazar las negociaciones nucleares para una fase posterior.

ABC News, citando a dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo anonimato, informó por su parte de que el acuerdo no cumplía con las líneas rojas trazadas por Washington.

Leavitt declaró a los periodistas que "las líneas rojas del presidente con respecto a Irán se han dejado muy, muy claras, no solo al público estadounidense, sino también a ellos".