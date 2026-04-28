Cancelación de partidos y exclusiones tensionan la democracia en Ecuador

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Otro golpe a la democracia. La cancelación del partido Unidad Popular y del movimiento Construye suman a este ambiente raro y opaco en el que transita la próxima elección seccional. No es normal el adelanto de la votación bajo un argumento climático bastante estirado, ni es normal la cancelación y suspensión de organizaciones políticas pese a que se reconoce que la resolución está fuera de los plazos legales para hacerlo. Tampoco es normal que se impida la participación de autoridades en funciones por acusaciones fiscales y procesos en la justicia electoral.

Exclusiones políticas y riesgos para la institucionalidad

Es la consolidación de la ley del más fuerte. No se hace lo que la ley dice, sino lo que quiere quien la aplica, seguramente, bajo órdenes superiores. No se acatan los fallos judiciales porque simplemente quien ejerce el poder no quiere hacerlo. Y lo peor de todo es que este manoseo de la ley se convierte en parte del paisaje, en algo normal.

Bajar los brazos es la peor decisión como ciudadanos. Normalizar la injusticia es llevar a la sociedad directo a un barranco del cual no hay regreso. Unidad Popular y Construye son ahora las víctimas de la aplicación de la ley del más fuerte, del que tiene el poder en la mano, aunque ese poder sea pasajero.