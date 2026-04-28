CNE explica la eliminación de Unidad Popular: qué pasará con el partido

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El CNE canceló a Unidad Popular y Construye por no cumplir con los requisitos para mantener su personería jurídica.

Tras analizar la documentación entregada por Unidad Popular y Construye, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.

Unidad Popular interpondrá recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) salió a justificar la cancelación del movimiento Unidad Popular (UP) y de Construye, al asegurar que la medida se adoptó cumpliendo los procedimientos legales y garantizando el derecho a la defensa de ambas organizaciones.

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En un comunicado emitido el 26 de abril, el organismo explicó que la evaluación se sustentó en lo que establece el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia sobre la vigencia de los partidos y movimientos políticos.

En ese marco, indicó que se concedió un plazo de diez días para que las agrupaciones presentaran los respaldos necesarios que acrediten el número mínimo de afiliados exigido por la ley.

Sin embargo, tras analizar la documentación entregada, el CNE concluyó que no existían elementos suficientes para validar los registros de militantes.

También recalcó que es responsabilidad de las organizaciones políticas mantener actualizada esta información y reportarla periódicamente a la autoridad electoral.

¿Cómo resolvió el CNE la cancelación de Unidad Popular?

La decisión sobre Unidad Popular se resolvió en una sesión virtual marcada por divisiones entre los consejeros. Mientras la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y el vocal suplente José Merino -el principal Enrique Pita no participó- apoyaron la cancelación, Elena Nájera y José Cabrera se mostraron en contra en una primera votación.

El escenario cambió tras un pedido de reconsideración. Ambos consejeros optaron luego por abstenerse, lo que generó un empate que fue resuelto con el voto dirimente de Atamaint.

Unidad Popular calificó su cancelación como "decisión atropellada"

Unidad Popular señaló que su cancelación del registro electoral es una "decisión atropellada" y "sin ningún sustento jurídico válido con la intención política de eliminar a un partido de oposición".

Dirigentes del movimiento indicaron que interpondrán recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.