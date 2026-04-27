Pabel Muñoz tras cancelación de Unidad Popular: "Se limita el derecho de la gente a elegir"

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su rechazo a la cancelación del registro permanente del movimiento Unidad Popular, resuelta por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), y advirtió sobre sus implicaciones para la democracia.

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A través de su cuenta en la red social X, el burgomaestre manifestó su respaldo a la organización política y a su militancia. “Mi solidaridad con Unidad Popular y su militancia. Cuando se elimina a esta y otras organizaciones del proceso electoral, se limita el derecho de la gente a elegir”, escribió este 27 de abril de 2026.

Muñoz insistió en que la democracia debe fortalecerse con mayor participación ciudadana, reglas claras y diversidad de voces, en un contexto marcado por la polémica decisión electoral.

Una sesión marcada por tensiones

La resolución del CNE se ratificó el 26 de abril, en una sesión marcada por tensiones internas y la ausencia del vicepresidente del organismo, Enrique Pita.

El pleno confirmó la sanción contra Unidad Popular y Construye tras acoger informes de áreas técnicas que determinaron el incumplimiento de requisitos legales.

Según el organismo electoral, el movimiento incurrió en lo establecido en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia, que contempla la cancelación del registro cuando el número de afiliados o adherentes permanentes cae por debajo del 50 % del mínimo exigido para su inscripción.

Tras conocerse la decisión, Unidad Popular anunció que, una vez notificada oficialmente, activará tres vías legales de forma simultánea: una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una demanda en la Corte Constitucional del Ecuador y una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).