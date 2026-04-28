Emelec, 97 años: ¿Por qué el Bombillo no celebrará su aniversario con festejos?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Emelec cumple 97 años de historia en el fútbol ecuatoriano y lo hace bajo una línea de austeridad que ha marcado su gestión en los últimos meses.

El Club Sport Emelec fue fundado el 28 de abril de 1929 por el estadounidense George Capwell, nombre que hoy identifica a su estadio. Desde entonces, el equipo eléctrico se ha consolidado como uno de los más importantes del país.

El Bombillo suma 14 títulos nacionales y 15 subcampeonatos, cifras que respaldan su protagonismo histórico en el balompié ecuatoriano. Entre sus campeonatos destacan los logrados en 2013, 2014 y 2015, etapa reciente de gran éxito.

Sin festejos por el aniversario

A diferencia de años anteriores, el club no realizará celebraciones especiales. Tras la victoria 1-0 ante Liga de Quito, la institución confirmó que el aniversario se vivirá de manera interna, priorizando el trabajo deportivo.

Sin embargo, el equipo sí presentó una nueva camiseta conmemorativa, inspirada en modelos históricos de su indumentaria.

“Hay que tener paciencia”, señaló Cristhian Noboa, presidente de la Comisión de Fútbol, al referirse al momento que vive el equipo en la temporada.

Emelec busca subir en la LigaPro 2026

Actualmente, Emelec intenta salir del fondo de la tabla. Tras 11 fechas disputadas, el equipo ocupa el décimo lugar con 14 puntos.

El objetivo inmediato es consolidar su recuperación y escalar posiciones en el campeonato, en un año en el que la estabilidad deportiva es prioridad.