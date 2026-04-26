Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La NASA lanzó “Tu nombre en Landsat”, una plataforma que convierte nombres en imágenes satelitales reales.

La herramienta utiliza fotografías del programa Landsat, activo desde 1972 para monitorear la Tierra.

La iniciativa se enmarca en el Día de la Tierra y busca acercar la ciencia a la ciudadanía.

Imagina que la Tierra escribe tu nombre. Eso, con algo de tecnología espacial de por medio, ya es posible. La NASA lanzó una plataforma interactiva que transforma paisajes reales capturados desde el espacio (ríos, montañas, costas y desiertos) en letras que forman tu nombre.

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La iniciativa llegó con motivo del Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, y desde entonces no ha parado de circular en redes sociales. Se llama Tu nombre en Landsat y cualquier persona puede usarla de forma gratuita desde cualquier dispositivo.

¿Qué es la herramienta "Tu nombre en Landsat"?

Se trata de una plataforma desarrollada por la agencia espacial estadounidense que permite escribir cualquier nombre usando fotos satelitales reales del programa Landsat. Cada letra del alfabeto está representada por un paisaje distinto: un río con forma de curva puede ser una "S", un cráter puede dibujar una "O".

Las imágenes no son ilustraciones ni recreaciones digitales. Son fotografías reales capturadas por satélites del programa Landsat, que desde 1972 monitorea la superficie del planeta en colaboración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Su objetivo científico: estudiar el cambio climático, los recursos naturales y los desastres ambientales.

La plataforma interactiva de la NASA transforma paisajes captados desde el espacio en letras para formar nombres con imágenes reales de la Tierra.NASA

Cómo crear tu nombre con fotos satelitales de la NASA paso a paso

El proceso es sencillo y toma menos de un minuto. Solo sigue estos pasos:

Ingresa al enlace oficial: go.nasa.gov/4ak4Cdu Escribe tu nombre en el campo de búsqueda disponible en la página. Haz clic en el botón "Ingresar" y espera unos segundos. La plataforma generará una composición visual con imágenes satelitales reales. Descarga tu postal en formato PNG o compártela con un código QR.

Cada imagen dentro de la composición incluye información geográfica detallada: coordenadas del lugar, tipo de relieve (ríos, mesetas, montañas, cráteres, lagos, parques nacionales o islas) y el país de origen. Un pequeño viaje por el planeta letra a letra.

¿De dónde vienen las fotografías?

La selección de imágenes proviene de varias fuentes especializadas: el Observatorio Terrestre de la NASA, NASA Worldview, USGS Earth Explorer y ESA Sentinel Hub. La herramienta fue desarrollada por Ross Walter, Allison Nussbaum y Ginger Butcher, integrantes del equipo de apoyo científico del proyecto Landsat.

¿Por qué lo hizo la NASA?

La propuesta nació como una forma de acercar la ciencia espacial a la ciudadanía, aprovechando la fecha del Día de la Tierra para visibilizar el trabajo de monitoreo ambiental que realiza Landsat desde hace más de medio siglo. La herramienta convierte datos científicos en una experiencia visual y personal que cualquiera puede compartir.