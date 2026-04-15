Un robot humanoide persigue jabalíes en Polonia: qué hay detrás del video viral

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El robot 'Edward' opera en Varsovia como parte de una estrategia para controlar la presencia de jabalíes sin recurrir a métodos agresivos.



como parte de una estrategia para controlar la presencia de jabalíes sin recurrir a métodos agresivos. Utiliza sistemas de visión computacional y sensores de movimiento para detectar animales y reaccionar en tiempo real.



y sensores de movimiento para detectar animales y reaccionar en tiempo real. Su función principal es disuasiva: no daña a los jabalíes, sino que los ahuyenta mediante aproximación y estímulos sonoros.

Puede que ya hayas visto la escena: un robot humanoide corriendo por la calle mientras una manada de jabalíes se dispersa frente a él; pues este video, que rápidamente se volvió viral, ha generado sorpresa y dudas en redes sociales. Sin embargo, detrás de esta imagen que parece sacada de la ciencia ficción hay un proyecto real; el robot en cuestión, conocido como "Edward", forma parte de una iniciativa en Varsovia para hacer frente a un problema urbano cada vez más frecuente: la presencia de jabalíes en zonas residenciales.

Lejos de ser un experimento improvisado, Edward responde a una línea de desarrollo en robótica aplicada al espacio público, concretamente su implementación busca explorar alternativas no invasivas para ahuyentar animales sin recurrir a métodos tradicionales como la caza o el uso de perros. En ese contexto, el robot no solo cumple una función práctica, sino que también sirve como prueba de concepto sobre cómo la tecnología puede integrarse en dinámicas urbanas complejas.

¿Qué es realmente este robot y cómo funciona?

Edward es un robot humanoide diseñado para desplazarse de forma autónoma o semiautónoma en entornos urbanos. Su estructura le permite caminar, correr e interactuar físicamente con el entorno, lo que lo convierte en una herramienta versátil para tareas que requieren movilidad similar a la humana, por ello está equipado con sensores de visión, cámaras y sistemas de detección de movimiento que le permiten identificar obstáculos (y animales) en tiempo real.

A nivel técnico, el sistema combina algoritmos de visión computacional con modelos de inteligencia artificial entrenados para reconocer patrones de comportamiento; esto le permite detectar la presencia de jabalíes, estimar su trayectoria y ejecutar acciones de disuasión, como acercarse o emitir sonidos para ahuyentarlos. A diferencia de sistemas pasivos, Edward actúa de manera dinámica, adaptando su comportamiento según la respuesta de los animales.

Este tipo de tecnología forma parte del avance de la robótica aplicada a entornos urbanos y gestión de fauna.Cortesía

Además de esta función específica, este tipo de robots está diseñado para múltiples aplicaciones: desde vigilancia en espacios públicos hasta asistencia en tareas logísticas o inspección en zonas de difícil acceso. Su desarrollo se enmarca en una tendencia más amplia de automatización física, donde la IA no solo analiza datos, sino que también interactúa directamente con el mundo.

De herramienta urbana a fenómeno viral

Más allá de su función, Edward ha encontrado un segundo rol inesperado: el de fenómeno digital. El video en el que aparece persiguiendo jabalíes no solo generó millones de visualizaciones, sino que también abrió un debate sobre la percepción pública de la robótica; donde para muchos usuarios, la escena parecía falsa o generada por IA, lo que evidencia el punto en el que la tecnología ha comenzado a difuminar la línea entre lo real y lo artificial.

Este impacto ha llevado a que el robot sea tratado incluso como una figura mediática, su presencia en redes sociales, sumada a lo inusual de su comportamiento, lo ha convertido en una especie de "robot influencer", amplificando el alcance del proyecto más allá de su objetivo inicial.

En ese cruce entre utilidad y viralidad, Edward resume una tensión clave de la tecnología actual: mientras avanza en resolver problemas concretos, también se convierte en espectáculo. Y en ese proceso, redefine no solo cómo interactuamos con las máquinas, sino también cómo las entendemos dentro de la vida cotidiana.