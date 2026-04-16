Willian Pacho y Piero Hincapié desafían a las estrellas en semifinales de Champions League 2025-26

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Willian Pacho, figura del París Saint-Germain (PSG), y Piero Hincapié, pieza clave del Arsenal, afrontan desafíos complicados en las semifinales de la Champions League 2025-26: frenar a algunos de los atacantes más determinantes de la competencia.

Pacho lidera la defensa del PSG tras eliminar al Liverpool

El PSG llega motivado luego de eliminar al Liverpool (4-0 global), con una actuación sobresaliente del central ecuatoriano en la zaga.

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Ahora, el equipo parisino, dirigido por el entrenador Luis Enrique, tendrá otra prueba exigente frente al Bayern Múnich, del técnico Vincent Kompany, que dejó en el camino al Real Madrid (6-4 global).

PSG es el actual campeón de la Champions League.EFE

Pacho, junto al brasileño Marquinhos, deberá neutralizar a un tridente temible de los alemanes: el delantero Harry Kane, segundo máximo goleador del torneo con 12 tantos; el extremo derecho Michael Olise, líder en asistencias con seis; y Luis Díaz, un extremo izquierdo explosivo.

Hincapié se consolida en el Arsenal de Mikel Arteta

En la otra llave, el Arsenal de Hincapié también pisa fuerte. Tras superar al Sporting de Lisboa (1-0 global), los ‘Gunners’, dirigidos por el técnico Mikel Arteta, se medirán al Atlético de Madrid por un lugar en la final de la competencia de clubes más famosa de Europa.

El defensor ecuatoriano, consolidado en la posición de lateral izquierdo, será clave junto a los centrales Gabriel Magalhães y William Saliba para asegurar la clasificación.

El reto no será menor: enfrente estará el argentino Julián Álvarez, autor de nueve goles en el torneo, acompañado por la creatividad del francés Antoine Griezmann, especialista en generar oportunidades de gol.

Piero Hincapié es titular fijo en Arsenal.EFE

La solidez defensiva que ilusiona a Ecuador

Si PSG y Arsenal logran eliminar, en las semifinales, que se jugarán entre el miércoles 28 de abril y el miércoles 6 de mayo de 2026, a Bayern Múnich y a Atlético de Madrid, respectivamente, Pacho e Hincapié se enfrentarán por la ‘Orejona’ en la gran final, el próximo 30 de mayo de 2026, en el estadio Puskás Aréna de Budapest.

Mientras el PSG busca defender su título de campeón, Bayern Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid intentan arrebatarle el trono.