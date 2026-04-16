Virus en camarón chino: ¿corre riesgo el consumo humano en Ecuador?

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un estudio científico encendió las alertas al detectar el Covert Mortality Nodavirus (CMNV), un virus propio de la acuicultura, en humanos por primera vez.

La investigación lo vincula con una enfermedad ocular crónica que no responde a tratamientos comunes.

Aunque no hay emergencia sanitaria declarada, expertos advierten riesgos en la manipulación de mariscos y el consumo de productos crudos, mientras Ecuador recomienda reforzar medidas de prevención.

Un reciente hallazgo científico genera alerta entre la comunidad médica internacional. El Covert Mortality Nodavirus (CMNV), un virus conocido por afectar a especies acuáticas, habría sido detectado por primera vez en humanos, tras décadas de considerarse exclusivo de la acuicultura y la pesca.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature Microbiology y da cuenta de una posible transmisión inter-especie con implicaciones aún en estudio. La investigación documentó la presencia del virus en 70 pacientes de China. Los afectados procedían de 18 provincias con una intensa actividad acuícola.

Síntomas persistentes que desconciertan a los médicos

Según los resultados difundidos, los pacientes afectados presentaron enrojecimiento ocular persistente, molestias continuas y visión borrosa. Lo más preocupante es que estos síntomas no respondieron a tratamientos habituales utilizados para conjuntivitis u otras infecciones bacterianas.

Tras análisis, los investigadores detectaron material genético del CMNV en los tejidos oculares de todos los pacientes analizados, confirmando la presencia de una infección activa.

Posibles vías de contagio bajo la lupa

Las alertas internacionales apuntan a que el principal riesgo estaría en la manipulación de pescados y mariscos sin protección, especialmente entre trabajadores de la acuicultura y mercados.

Asimismo, el consumo de productos del mar crudos o mal cocidos también figura como un posible factor de exposición al virus.

Autoridades de Ecuador piden cautela, pero no declaran emergencia

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador, a través de su Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, señaló que la información disponible aún se encuentra en evaluación y que, por el momento, no existe una declaratoria de emergencia sanitaria por parte de organismos internacionales.

No obstante, debido a su carácter emergente, la entidad recomendó mantener un enfoque preventivo, reforzando las medidas de bioseguridad en granjas acuícolas y el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento.

Un virus conocido por su impacto en la acuicultura

El CMNV es ampliamente reconocido en la industria acuícola por causar mortalidades “silenciosas” y crónicas en el camarón blanco (Litopenaeus vannamei). Estas muertes, difíciles de detectar, generan pérdidas económicas significativas en granjas de cultivo.

Ahora, su posible salto a humanos abre un nuevo frente de investigación científica que podría redefinir los riesgos asociados a la cadena productiva del mar.