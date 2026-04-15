SUSCRÍBETE
Diario Expreso Ecuador
Iniciar Sesión

Municipio de Guayaquil

Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos en un taller: esto pasó

La Alcaldía aseguró en un comunicado que "impulsará todas las acciones necesarias" para que este caso se investigue y se sancione a los dos funcionarios

Vehículos del Municipio de Guayaquil han estado vinculados a irregularidades como el estacionamiento en zonas prohibidas.

Vehículos del Municipio de Guayaquil han estado vinculados a irregularidades como el estacionamiento en zonas prohibidas.JUAN PABLO PÉREZ / EXPRESO

Juan Pablo Pérez Tomalá
Publicado por
Juan Pablo Pérez Tomalá

Creado:

Actualizado:

Lo que debes saber

  • El Municipio aseguró que dos funcionarios cometían irregularidades en un taller del suroeste de Guayaquil
  • No se identificó la Dirección municipal o el área a la que pertenecen
  • La Policía Nacional los detuvo para investigaciones

Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos por la Policía Nacional cuando se detectó que cometían una irregularidad en el suroeste de la ciudad, según informó la entidad este miércoles 15 de abril de 2026.

"Los involucrados fueron encontrados en un taller, ubicado en el suroeste de la urbe, donde estaban retirando combustible de un vehículo municipal que se había desviado de su ruta", indicó la Alcaldía.

La entidad no precisó a qué área pertenecen ambos trabajadores ni qué cantidad o tipo de combustible se habrían sustraido. 

Municipio ofrece colaboración en investigación

La Municipalidad aseguró que "impulsará todas las acciones necesarias para que este caso se investigue a profundidad y se sancione conforme a la ley".

Para la Alcaldía, estas acciones irregulares son "conductas individuales que no representan a la institución ni a la mayoría de servidores públicos" municipales.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

tracking