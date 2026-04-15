Municipio de Guayaquil
Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos en un taller: esto pasó
La Alcaldía aseguró en un comunicado que "impulsará todas las acciones necesarias" para que este caso se investigue y se sancione a los dos funcionarios
Lo que debes saber
- El Municipio aseguró que dos funcionarios cometían irregularidades en un taller del suroeste de Guayaquil
- No se identificó la Dirección municipal o el área a la que pertenecen
- La Policía Nacional los detuvo para investigaciones
Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos por la Policía Nacional cuando se detectó que cometían una irregularidad en el suroeste de la ciudad, según informó la entidad este miércoles 15 de abril de 2026.
Guayaquil
Inseguridad vial en Guayaquil: Camioneta circulaba con multas por más de $31.000
Juan Pablo Pérez Tomalá
"Los involucrados fueron encontrados en un taller, ubicado en el suroeste de la urbe, donde estaban retirando combustible de un vehículo municipal que se había desviado de su ruta", indicó la Alcaldía.
La entidad no precisó a qué área pertenecen ambos trabajadores ni qué cantidad o tipo de combustible se habrían sustraido.
Municipio ofrece colaboración en investigación
La Municipalidad aseguró que "impulsará todas las acciones necesarias para que este caso se investigue a profundidad y se sancione conforme a la ley".
Para la Alcaldía, estas acciones irregulares son "conductas individuales que no representan a la institución ni a la mayoría de servidores públicos" municipales.