Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos en un taller: esto pasó

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio aseguró que dos funcionarios cometían irregularidades en un taller del suroeste de Guayaquil

de Guayaquil No se identificó la Dirección municipal o el área a la que pertenecen

la Dirección municipal o el área a la que pertenecen La Policía Nacional los detuvo para investigaciones

Dos funcionarios del Municipio de Guayaquil fueron detenidos por la Policía Nacional cuando se detectó que cometían una irregularidad en el suroeste de la ciudad, según informó la entidad este miércoles 15 de abril de 2026.

"Los involucrados fueron encontrados en un taller, ubicado en el suroeste de la urbe, donde estaban retirando combustible de un vehículo municipal que se había desviado de su ruta", indicó la Alcaldía.

La entidad no precisó a qué área pertenecen ambos trabajadores ni qué cantidad o tipo de combustible se habrían sustraido.

Municipio ofrece colaboración en investigación

La Municipalidad aseguró que "impulsará todas las acciones necesarias para que este caso se investigue a profundidad y se sancione conforme a la ley".

Para la Alcaldía, estas acciones irregulares son "conductas individuales que no representan a la institución ni a la mayoría de servidores públicos" municipales.