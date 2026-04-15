Cinco delincuentes que simulaban operativos policiales fueron capturados en el sur de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este miércoles 15 de abril sobre la captura de cinco delincuentes que operaban en el sur de Quito haciéndose pasar por agentes policiales para cometer robos.

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Sospechosos tienen vínculos con bandas delictivas

Según el reporte oficial, los sujetos —presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos— actuaban en el sector de Chillogallo, donde montaban falsos operativos de control.

Bajo esta modalidad, interceptaban vehículos de carga con el objetivo de sustraer mercadería y, en algunos casos, robar los camiones.

Las autoridades detallaron que, tras un operativo de intervención, se realizó el allanamiento de un inmueble que era utilizado como centro de acopio de los bienes robados. En el lugar se encontró mercadería valorada aproximadamente en 30.000 dólares.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del debido proceso, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados en esta red delictiva.

Este caso evidencia una preocupante modalidad de delito que busca suplantar a las autoridades, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar la autenticidad de los operativos policiales y reportar cualquier actividad sospechosa.