Interrupción del servicio
Cortes de luz en Ecuador: ¿Cómo reclamar a CNEL el daño de electrodoméstico? Guía paso a paso
Los cortes de luz en Ecuador no solo incomodan: también dañan electrodomésticos. Pero existe un proceso formal para exigir compensación
Los cortes del servicio eléctrico han vuelto a convertirse en parte del día a día en Ecuador. Y en medio de este escenario, habitantes de ciudades como Guayaquil, Daule, Salitre y Samborondón enfrentan cortes constantes que no solo afectan su rutina, sino también el bolsillo.
Economía y negocios
Calor extremo y consumo récord: ¿Por qué vuelven los cortes eléctricos en Ecuador?
Lisbeth Zumba
En un contexto de calor extremo, el consumo eléctrico se ha disparado en el país, a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún el Gobierno no ha logrado resolver. Las variaciones de voltaje y cortes inesperados pueden dañar equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados.
"En la vía a Salitre ya contamos con 7 cortes de energía de varios minutos en un lapso 3 horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos" se quejaba la noche del martes Carlos, un usuario de X, que pedía cuentas a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), para el restablecimiento del servicio.
¿Cómo hacer un reclamo por electrodomésticos dañados tras apagones?
Ante este y otros pedidos, la entidad ha respondido que CNEL EP ha establecido un procedimiento formal para estos casos. El reclamo puede presentarlo el titular del servicio eléctrico o un tercero autorizado. Debe hacerse en una agencia de CNEL EP y cumplir con estos requisitos:
- Cédula de ciudadanía
- Correo electrónico
- Formulario de reclamo (disponible en su web oficial)
- Factura del artefacto dañado o documento que pruebe la propiedad
">
La reposicion debe ser inmediata. No cuando les de la gana. De seguro la inoperancia mas la burocracia tipica de instituciones corruptas, haran lento el tramite para que el usuario se hostigue y persista. En que tiempo reponen los bienes que uds provocaron el daño?— OSCAR ANDRES GALIANO (@OSCARANDRESGALI) April 15, 2026
Si no tiene factura, se debe seguir estas alternativas:
- Declaración juramentada si el comprobante no existe o no se puede obtener
- Declaración juramentada si la factura no está a nombre del titular del servicio
Por otra parte se exige una fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles); contrato de arrendamiento, si el solicitante no es propietario.
Economía y negocios
CNEL-EP designa nuevo gerente general en medio de polémicos cortes de energía
Vanessa López
Plazos y condiciones
La entidad explica que el usuario tendrá hasta 30 días laborables desde el daño para iniciar el trámite. Para ello, debe estar al día en sus pagos de luz y el reclamo debe hacerlo antes de reparar el equipo.
¿Por qué están ocurriendo tantos daños? El origen del problema es estructural. El calor extremo ha disparado el consumo eléctrico a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún no se resuelve. Y cada pico o bajón es una amenaza directa para tus electrodomésticos.