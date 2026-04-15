Cortes de luz en Ecuador: ¿Cómo reclamar a CNEL el daño de electrodoméstico? Guía paso a paso

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

Los cortes del servicio eléctrico han vuelto a convertirse en parte del día a día en Ecuador. Y en medio de este escenario, habitantes de ciudades como Guayaquil, Daule, Salitre y Samborondón enfrentan cortes constantes que no solo afectan su rutina, sino también el bolsillo.

En un contexto de calor extremo, el consumo eléctrico se ha disparado en el país, a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún el Gobierno no ha logrado resolver. Las variaciones de voltaje y cortes inesperados pueden dañar equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados.

"En la vía a Salitre ya contamos con 7 cortes de energía de varios minutos en un lapso 3 horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos" se quejaba la noche del martes Carlos, un usuario de X, que pedía cuentas a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), para el restablecimiento del servicio.

¿Cómo hacer un reclamo por electrodomésticos dañados tras apagones?

Ante este y otros pedidos, la entidad ha respondido que CNEL EP ha establecido un procedimiento formal para estos casos. El reclamo puede presentarlo el titular del servicio eléctrico o un tercero autorizado. Debe hacerse en una agencia de CNEL EP y cumplir con estos requisitos:

Cédula de ciudadanía

Correo electrónico

Formulario de reclamo (disponible en su web oficial)

Factura del artefacto dañado o documento que pruebe la propiedad

Si no tiene factura, se debe seguir estas alternativas:

Declaración juramentada si el comprobante no existe o no se puede obtener

Declaración juramentada si la factura no está a nombre del titular del servicio

Por otra parte se exige una fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles); contrato de arrendamiento, si el solicitante no es propietario.

Plazos y condiciones

La entidad explica que el usuario tendrá hasta 30 días laborables desde el daño para iniciar el trámite. Para ello, debe estar al día en sus pagos de luz y el reclamo debe hacerlo antes de reparar el equipo.

¿Por qué están ocurriendo tantos daños? El origen del problema es estructural. El calor extremo ha disparado el consumo eléctrico a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún no se resuelve. Y cada pico o bajón es una amenaza directa para tus electrodomésticos.