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Interrupción del servicio

Cortes de luz en Ecuador: ¿Cómo reclamar a CNEL el daño de electrodoméstico? Guía paso a paso

Los cortes de luz en Ecuador no solo incomodan: también dañan electrodomésticos. Pero existe un proceso formal para exigir compensación

Imagen referencial. Existe un conjunto de requisitos para presentar reclamos ante Cnel.

Imagen referencial. Existe un conjunto de requisitos para presentar reclamos ante Cnel.Imagen elaborada con IA

Lisbeth Zumba
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Lisbeth Zumba

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Los cortes del servicio eléctrico han vuelto a convertirse en parte del día a día en Ecuador. Y en medio de este escenario, habitantes de ciudades como Guayaquil, Daule, Salitre y Samborondón enfrentan cortes constantes que no solo afectan su rutina, sino también el bolsillo.

En un contexto de calor extremo, el consumo eléctrico se ha disparado en el país, a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún el Gobierno no ha logrado resolver. Las variaciones de voltaje y cortes inesperados pueden dañar equipos como refrigeradoras, televisores, computadoras o aires acondicionados.  

"En la vía a Salitre ya contamos con 7 cortes de energía de varios minutos en un lapso 3 horas. Ustedes no se harán cargo del daño que puedan causar estos cortes a los electrodomésticos" se quejaba la noche del martes Carlos, un usuario de X, que pedía cuentas a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), para el restablecimiento del servicio.  

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¿Cómo hacer un reclamo por electrodomésticos dañados tras apagones?

Ante este y otros pedidos, la entidad ha respondido que CNEL EP ha establecido un procedimiento formal para estos casos. El reclamo puede presentarlo el titular del servicio eléctrico o un tercero autorizado. Debe hacerse en una agencia de CNEL EP y cumplir con estos requisitos:

  • Cédula de ciudadanía
  • Correo electrónico
  • Formulario de reclamo (disponible en su web oficial)
  • Factura del artefacto dañado o documento que pruebe la propiedad
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Si no tiene factura, se debe seguir estas alternativas:

  • Declaración juramentada si el comprobante no existe o no se puede obtener
  • Declaración juramentada si la factura no está a nombre del titular del servicio

Por otra parte se exige una fotografía clara del artefacto (con número de serie, marca y año visibles); contrato de arrendamiento, si el solicitante no es propietario. 

Plazos y condiciones

La entidad explica que el usuario tendrá hasta 30 días laborables desde el daño para iniciar el trámite. Para ello, debe estar al día en sus pagos de luz y el reclamo debe hacerlo antes de reparar el equipo.

¿Por qué están ocurriendo tantos daños? El origen del problema es estructural. El calor extremo ha disparado el consumo eléctrico a niveles récord, exponiendo una red frágil y un déficit energético que aún no se resuelve. Y cada pico o bajón es una amenaza directa para tus electrodomésticos.

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