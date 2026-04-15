Eduardo Carmigniani sobre el caso GRANASA: "Intentan doblegar la línea editorial del diario"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber GRANASA denuncia hostigamiento judicial por control del 40% accionario en Ecuador.

Abogado Carmigniani vincula acciones legales con reportajes críticos al gobierno de Daniel Noboa en 2025.

Superintendencia y liquidador buscarían revertir acciones antes de junta clave del 27 de abril de 2026.

Eduardo Carmigniani, abogado de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, explicó este miércoles 15 de abril de 2026 en entrevista con El Tiempo, de Colombia, la situación de hostigamiento administrativo y judicial que enfrenta la compañía por el intento de controlar el 40 % de sus acciones.

Hostigamiento a GRANASA por línea crítica

Carmigniani recordó que a mediados de 2025 el hostigamiento a GRANASA inició con un caso de supuesto fraude tributario y lavado de activos. "El argumento era que los pagos que recibía el Diario de sus revendedores mayoristas no correspondían con las ventas reales efectuadas. Ese intentó se cayó con la auditoria internacional de la firma Ernst & Young", señaló el abogado de la compañía.

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El abogado sostuvo que el inicio del hostigamiento a los diario EXPRESO y EXTRA coincide con publicaciones críticas al Gobierno del presidente Daniel Noboa. Carmigniani recordó, por ejemplo, la publicación de 'Los dueños de la salud', una serie de reportajes que desnudaron el sistema de derivaciones de citas médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al sector privado; y las investigaciones sobre los fallidos contratos de generación eléctrica con Progen y ATM.

GRANASA es la casa editora de EXPRESO y EXTRA.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Superintendencia de Compañías, pieza clave

Pese a que la acusación por presunto fraude tributario y lavado de activos fue refutada, acota Carmigniani, el acoso continuó a través de la Superintendencia de Compañías. "Intentan despojar a una accionista que tenía el 40 % de las acciones de GRANASA, que las recibió de su padre, el fundador, con algo absurdo", acotó el abogado.

Carmigniani explicó que, a finales de 2025, la Superintendencia de Compañías cambió al liquidador de Veranera S.A., empresa de propiedad de Ingrid Martínez Leisker. Entre sus primeras gestiones, el nuevo liquidador, Carlos Cadena Asencio, informó a la entidad de una supuesta falta de trazabilidad de una transferencia de acciones de GRANASA que la empresa en liquidación hizo Martínez Leisker en 2020, por lo que consideraba que las mismas debían reversarse. La Superintendencia acogió dicha información y dispuso a GRANASA a registrar en su libro de acciones y accionistas a Veranera como titular del 40 % de acciones.

La intervención de la justicia y Fiscalía

Aunque la postura del representante legal de GRANASA fue que la Superintendencia de Compañías no tiene la facultad de reversar una transferencia de acciones y que no podía cometer un delito alterando el libro de acciones y accionistas, continuó Carmigniani, el caso escaló a la esfera judicial. El 28 de marzo de 2026, un día después de que Martínez Leisker transfiriera sus acciones a un tercero, el liquidador de Veranera presentó una acción de protección con medida cautelar solicitando que se ordene a GRANASA el registro de dichas acciones a nombre de la empresa Veranera S.A.

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Pese a que GRANASA señaló que la disposición era de imposible cumplimiento por ser improcedente (ya que la justicia constitucional no tiene competencia sobre temas patrimoniales, societarios y accionarios), acotó el abogado Carmigniani, el juez Carlos López Vulgarín ofició a la Fiscalía General del Estado, por pedido del liquidador, para que se inicie una investigación previa por un caso de presunto incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente.

El interés detrás de las acciones de GRANASA

Según Carmigniani, la insistencia del liquidador en que las acciones regresen a Veranera está en que GRANASA tiene prevista una junta de accionistas para el próximo 27 de abril de 2026. "Claramente lo que están intentando es ir a esa junta controlando el paquete accionario. Es una sociedad anónima, tener el 40%de acciones, si bien no da mayoría, si da una serie de derechos exorbitantes", comentó el abogado.

Un llamado a la comunidad nacional e internacional

Por otro lado, el abogado de GRANASA señaló que las recientes acciones de los diarios EXPRESO y EXTRA de salir con portadas en blanco y publicar editoriales en primera página tiene como objetivo hacer un llamado de atención a la ciudadanía y al mundo sobre el hostigamiento que vive la compañía y el peligroso precedente que deja para la libre empresa en Ecuador.

"Hay que hacer entender a la ciudadanía y al mundo que este no solo es un problema de EXPRESO y la libertad de expresión, sino que puede reproducirse en cualquier sector del empresariado", comentó el abogado Carmigniani y señaló que la situación es un reflejo del rechazo del poder a la crítica, "pero el rol de la prensa es ese".