Frickson Erazo: “Quiero poner la gastronomía esmeraldeña en el mapa”

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Conmovido, sonriente y sosteniendo el trofeo en sus manos, el exfutbolista de 38 años Frickson Erazo se dirigió a sus seguidores minutos después de coronarse como ganador de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Acompañado de su esposa, el ‘Elegante’ -apodo que se ganó por su estilo impecable-, agradeció a los fanáticos que lo respaldaron desde su ingreso a las cocinas del reality y que, tras su paso a la final, se volcaron a las redes sociales para apoyarlo. “Estoy muy agradecido con quienes confiaron en mí desde el principio”, comentó.

Añadió que el triunfo no fue solo personal, sino un logro que dedica a su provincia natal, Esmeraldas, donde cientos de seguidores celebraron su victoria. “Siento que lo más importante que pude hacer fue enarbolar la herencia gastronómica esmeraldeña”, afirmó.

Y es que, efectivamente, la sazón identitaria de la llamada Provincia Verde fue clave para conquistar los exigentes paladares del jurado, conformado por los chefs Jorge Rausch, Irene González y Cecilia Cedeño.

Para Erazo, su última ‘cocinada’ en MasterChef comenzó con una entrada de uña de cangrejo apanada con maduro, acompañada de una miel de chipotle ahumada, en alusión al manglar esmeraldeño. Continuó con un ensumacao del Pacífico fusión -con langosta, tierra de verde y hondashi, además de mariscos en caldo de ostras, maní, coco y jengibre- y cerró con una panna cotta de maracuyá con falso caviar de panela, limoncillo y cardamomo, gel de açaí y crumble de coco.

Sin embargo, para llegar a ese punto -en una competencia que inició en noviembre del año pasado- el exseleccionado asegura que tuvo que dar un giro de 360 grados a su vida y encontrar en sí mismo la fortaleza para vencer sus propios miedos.

“Siempre me preguntan si la cocina es más difícil que el fútbol, y para mí sí lo es. Yo jugué fútbol toda la vida; incluso, si me ponen de delantero, puedo hacerlo bien. Pero la cocina, la presión de la cocina, fue muy difícil”, cuenta.

Los participantes del programa llegaron al evento para apoyar a los finalistas y felicitar al ganador.JUAN RUIZ

Una reñida competencia

Erazo se enfrentó en la final a la creadora de contenido cuencana Josh Paredes y a la influencer guayaquileña Andy Suzuki, quienes lo acompañaron en una reñida competencia en la que los sabores y las técnicas se convirtieron en el verdadero campo de batalla.

Minutos antes de la transmisión, los finalistas llegaron a las salas de Multicines, en el centro comercial Plaza de las Américas, en Quito, donde se realizó el evento, y compartieron sus impresiones sobre su paso por la cocina.

Para Suzuki, la finalista revelación de la contienda -de perfil bajo, pero desempeño constante-, la experiencia dejó una huella importante en su vida y en su forma de entender la gastronomía. “Esta fue una experiencia increíble, y siento que, gane quien gane, yo ya gané por haber tenido la oportunidad de estar aquí y de aprender de gente tan increíble”, dijo.

En el caso de Paredes, quien enfrentó un duro diagnóstico de cáncer poco antes del inicio del programa y, además, recibió reiterados mensajes de odio tras su clasificación a la final, llegar a esta instancia representó un logro en sí mismo. “Siento que, a pesar de todo, valió la pena. El sudor, las lágrimas, el cansancio, valieron la pena, y todos salimos ganadores”, señaló.

Las barras no faltaron

En el transcurso del último episodio, los finalistas pudieron elegir las barras que los acompañaron. En el caso de Erazo, a su lado estuvieron Mara Topic, Beber Espinoza y Carlos Luis Andrade, ‘el manaba’.

Ellos contribuyeron a aliviar la tensión en la cocina y a darles ánimo mientras avanzaba el programa. Sin embargo, incluso los participantes que no formaron parte de las barras confesaron tener a sus favoritos antes de la transmisión.

Para la actriz Monserrath Astudillo, Erazo fue siempre su primera opción. “Es un caballero a carta cabal y es muy talentoso”, afirmó. Aunque también reconoció su afinidad por Paredes: “Como cuencana, tengo mucha cercanía con Josh”, comentó.

Por su parte, Bastián Napolitano y José Luis Cañizares creyeron hasta el final que Suzuki podía dar la sorpresa. “Así, calladita, fue avanzando y ganando todo”, comentaron, risueños.

Otros protagonistas en escena

Y aunque solo podía haber un ganador en la final, varios de los participantes han asegurado que la gastronomía continuará siendo parte de su camino. En el caso del exboxeador imbabureño Beber Espinoza, contó que actualmente cursa una tecnología en Gastronomía.

Astudillo, por su parte, maneja el restaurante Amore junto a su hermana, en el sector de La Floresta, en Quito, y afirma que la carta se reinventará con algunos de los sabores y técnicas aprendidos en MasterChef Celebrity.

Pero la gran sorpresa para muchos fue Mara Topic, reina de belleza y semifinalista, quien señaló que sus platos podrán probarse en Guayaquil el 23 y 24 de abril, en el restaurante Il Buco, y en Quito del 28 de abril al 3 de mayo, en el restaurante Ícono.

La reina de belleza y semifinalista Mara Topic dará a conocer su gastronomía en Quito y Guayaquil.JUAN RUIZ

Frickson mira al futuro

Además del trofeo y el título de MasterChef, Frickson Erazo se llevó un premio de 20.000 dólares y diversos obsequios de los auspiciantes del programa.

El exfutbolista señaló que su próximo proyecto será invertir en su provincia con el objetivo de impulsar a los jóvenes en la cocina ecuatoriana, especialmente en la adquisición de conocimientos sobre la gastronomía esmeraldeña. “Quiero poner a la cocina esmeraldeña en el mapa”, afirmó.