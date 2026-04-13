Carlos Luis Andrade: No quiere que usen su imagen para fines políticos

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El presentador y coach Carlos Luis Andrade aclaró en redes sociales que no le interesa la política y que no será candidato a ninguna dignidad de elección popular.

La precisión surge luego de que en medios digitales circulara la versión de que aspiraría a la Alcaldía de Portoviejo por el movimiento ADN en las elecciones de noviembre.

“No utilicen mi imagen para temas políticos. Yo no soy político ni seré candidato a nada. Muchas gracias a quienes consideran que tengo habilidades para ello, pero no está dentro de mis planes. Quiero que este tema quede ahí.

Lo que sí puedo decir es que el amor por mi tierra, mi familia y mis amigos sigue intacto o es aún mayor. Nos vemos en la final esta semana”, expresó, en referencia a la final de MasterChef Celebrity.

En la final de MasterChef Celebrity

El reality de cocina en el que participó llegará a su desenlace el martes 14 de abril, por Teleamazonas, cuando se conocerá al ganador de su tercera edición.

Esta fue su intervención más reciente en televisión. Actualmente está enfocado en su labor como coach y regresó hace poco de unas vacaciones familiares.

Además, este año su hija mayor, Polly, culminó sus estudios secundarios.