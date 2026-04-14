Felipe VI bajo escrutinio mediático por supuestas revelaciones

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

Lo que debe saber La imagen de Felipe VI enfrenta nuevas especulaciones tras la difusión de un libro sobre su vida privada. La publicación reaviva el interés mediático en España.



La obra, escrita por Joaquín Abad, reúne versiones sin respaldo verificable y menciona vínculos con figuras como Miguel Bosé y Alejandro Sanz. También alude a su cercanía con Álvaro Fuster.



El texto retoma además rumores previos, como el supuesto vínculo con Juliana Awada y declaraciones de Jaime del Burgo.

A diferencia de su padre, Juan Carlos quien abdicó en 2014, la figura de Felipe VI se había mantenido, hasta ahora, asociada a una imagen de disciplina y apego al guion institucional de la Casa Real.

Sin embargo, la reciente circulación de un libro que recoge supuestos amoríos con empresarios y artistas ha reavivado el interés y la conversación pública en España.

Titulado Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida, el texto se presenta como una crónica que oscila entre la biografía no autorizada y el contenido de corte sensacionalista, basada en especulaciones y sin respaldo verificable.

Joaquín Abad, se define como periodista y editor con trayectoria en medios digitales. El autor del libro

Según Clarín, el libro atribuye al monarca vínculos cercanos con figuras del espectáculo como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, además de otras personalidades del ámbito empresarial y cultural. También menciona amistades de larga data, como la que mantiene con Álvaro Fuster, a quien describe como un pilar en su vida personal.

Salió al mercado en 2025

Publicada en septiembre del año pasado, la obra pasó inicialmente desapercibida, pero en los últimos días ha cobrado notoriedad en medios y redes sociales.

En entrevistas y espacios digitales, Abad sostiene que el rey “se siente más a gusto con los hombres” y sugiere relaciones con personas más jóvenes, afirmaciones que no cuentan con pruebas públicas.

El texto también aborda el matrimonio del rey con Letizia Ortiz, celebrado en 2004, y plantea que ambos mantendrían vidas privadas independientes, una versión que no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Otros rumores

No es la primera vez que surgen rumores en torno a la vida personal de Felipe VI. En febrero de este año, el programa argentino Intrusos difundió una supuesta relación con Juliana Awada, expareja de Mauricio Macri.

La versión fue rápidamente descartada por medios españoles, que la calificaron como una mentira.

Por otra parte, en junio de 2024, Jaime del Burgo, ex cuñado de la reina Letizia, declaró en una entrevista que mantuvo una relación sentimental con ella antes y después de su vínculo con el entonces príncipe, afirmaciones que tampoco han sido corroboradas.

La publicación también repasa episodios de la juventud de Felipe VI, como su paso por el Colegio Santa María de los Rosales y su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, etapas en las que comenzaron a circular los primeros rumores sobre su vida personal.

Como es habitual ante este tipo de escritos, la Casa Real española ha optado por el silencio y no ha emitido comentarios.