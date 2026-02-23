¿Romance real? Vinculan a Juliana Awada con el rey Felipe VI

La exprimera dama argentina habría iniciado una relación con el español que estaría separado de Letizia, según Intrusos

A inicios de 2026, Juliana Awada confirmó su separación de Mauricio Macri, tras 15 años de matrimonio y una hija en común. La noticia generó repercusión inmediata en Argentina y en el exterior.

Poco después, a la empresaria textil se la vinculó con un aristócrata europeo, aunque esa versión perdió fuerza con el paso de las semanas. Sin embargo, el 23 de febrero, Rodrigo Lussich lanzó una versión que volvió a colocar a Awada en el centro de la escena.

(Te invitamos a leer: Príncipe Andrés: ¿cómo afecta el escándalo Epstein a la monarquía británica?)

Eugenia y Beatriz: tras el arresto de su padre, optan por el bajo perfil Leer más

Desde el programa Intrusos, emitido por América TV, el conductor habló de un presunto romance entre la exprimera dama argentina y el Felipe VI.

Separados sin papeles

De acuerdo con Lussich, Awada habría iniciado un noviazgo con el monarca español, quien —según esa versión— atravesaría una “separación sin papeles” de Letizia Ortiz. En España, desde hace años circulan especulaciones sobre un posible distanciamiento entre los reyes, aunque nunca hubo confirmación oficial.

El propio Lussich sostuvo al aire que la supuesta separación dataría de 2012 y que el anuncio no se habría realizado por razones institucionales. Tras su comentario, el panelista Daniel Ambrosino agregó que, de confirmarse la relación, Argentina podría tener “una segunda reina”, en alusión también a Máxima Zorreguieta.

En el intercambio, incluso se mencionó a Papa Francisco y a Diego Maradona como figuras argentinas de proyección internacional.

Sin declaraciones

En 2025, el rey Felipe VI ofreció el tradicional mensaje de Navidad en solitario, un gesto que algunos interpretaron como señal de distanciamiento con la reina Letizia, aunque la Casa Real no emitió comunicados sobre una crisis matrimonial.

Hasta el momento, ni Juliana Awada ni Felipe VI realizaron declaraciones públicas sobre estos trascendidos. El silencio oficial mantiene abierto el capítulo y alimenta las versiones en ambos lados del Atlántico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!