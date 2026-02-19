Príncipe Andrés: ¿cómo afecta el escándalo Epstein a la monarquía británica?

#ANÁLISIS | Su relación con Epstein ha afectado la percepción de la monarquía británica. Expertos opinan al respecto

Andrés Mountbatten-Windsor, conocido hasta hace poco como el príncipe Andrés, fue detenido por la policía británica este jueves 19 de febrero, el mismo día que cumplió 66 años. La detención se produjo en el este de Inglaterra, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público vinculada al caso del financiero Jeffrey Epstein.

El hecho reabre interrogantes sobre el impacto que los escándalos personales de miembros de la realeza tienen en la institución monárquica y en la figura del rey Carlos III, en un contexto en el que la Casa Real Británica ha optado, en los últimos años, por marcar distancia con el duque de York.

La trayectoria pública de Andrés, atravesada por controversias desde hace más de dos décadas, vuelve así al centro del debate, no solo por las consecuencias judiciales que pueda enfrentar, sino por el efecto político y simbólico que su caso proyecta sobre la monarquía en pleno siglo XXI.

Las causas del arresto

Ocurrió en su domicilio. La policía del Valle del Támesis confirmó que agentes acudieron a la residencia de Sandringham, donde el expríncipe vivía recientemente, para ejecutar la detención y realizar registros en varias propiedades vinculadas al caso. El detenido permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.

La causa está relacionada con sospechas de que Mountbatten-Windsor habría compartido información del gobierno británico con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, según fuentes policiales y documentos que han salido a la luz a raíz de la pesquisa.

Autoridades judiciales han señalado que la investigación sigue su curso y que la detención se produce en medio de nuevos documentos revelados en los últimos meses. El expríncipe Andrés había sido apartado de sus funciones reales años atrás y perdió sus títulos nobiliarios el año pasado.

Familiares del expríncipe han emitido declaraciones en otros medios internacionales, y representantes del gobierno británico han reiterado que todos los implicados serán sometidos al debido proceso conforme a la ley.

Virginia Giuffre junto a Andrés. Archivo

La polémica vida de Andrés

Para entender quién es Andrew Mountbatten-Windsor, es necesario revisar su historia en la familia real británica. Es hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, y hermano del actual monarca, Carlos III.

Desde joven desarrolló una carrera militar en la Royal Navy. Fue piloto de helicóptero y participó en la Guerra de las Malvinas, en 1982. Años después asumió un rol diplomático como enviado especial del Reino Unido para Comercio e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Su vida personal también estuvo bajo constante atención mediática. En 1986 se casó con Sarah Ferguson, con quien tuvo dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. Aunque la pareja se separó en 1992 y se divorció en 1996, ambos continuaron siendo figuras habituales en la prensa del espectáculo.

La trayectoria pública de Andrés comenzó a verse afectada por su relación con el financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. El vínculo, iniciado a finales de los años noventa a través de Ghislaine Maxwell, lo colocó en el centro de una serie de acusaciones.

Entre ellas, la más conocida fue la presentada por Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido traficada por Epstein y haber tenido encuentros sexuales con el príncipe cuando era menor de edad. Andrés negó estas acusaciones y aseguró no recordarla. Luego de una entrevista televisiva emitida en 2019, anunció su retiro de las funciones públicas.

En enero de 2022, la Casa Real Británica le retiró los títulos militares y los patronazgos oficiales. Más adelante, en octubre de 2025, dejó de utilizar sus títulos nobiliarios. Con estas decisiones, su presencia dentro de la institución quedó reducida al ámbito privado, en una señal de distanciamiento frente a los escándalos que marcaron su figura en los últimos años.

¿Quién es Virginia Giuffre?

En agosto de 2021, Virginia Giuffre, una de las mujeres que acusó al financiero Jeffrey Epstein, demandó al príncipe Andrés bajo la Ley de Víctimas Infantiles en un tribunal de Nueva York por agresión sexual cuando ella tenía 17 años.

Giuffre afirmó que fue traficada y obligada a mantener relaciones con el príncipe, algo que él negó y dijo no recordar haber ocurrido. Su demanda buscaba que Andrés rindiera cuentas ante la justicia y envió un mensaje de que los poderosos no están por encima de la ley.

Esto opinan los expertos

El arresto de Andrés volvió a poner a la Casa Real Británica bajo el foco del escrutinio público. Para los expertos, la reacción de la Corona responde más a una estrategia de supervivencia institucional que a un conflicto familiar.

Juan Francisco Luzón, politólogo. Cortesía

El politólogo y docente Juan Francisco Luzón sostiene que la respuesta del rey Carlos III a este caso, al afirmar que “la ley debe seguir su curso”, refleja una lógica clara: proteger a la institución, incluso si eso implica apartar definitivamente a uno de sus miembros. “La monarquía funciona hoy menos como una familia y más como una marca mediática”, explica, en un contexto en el que encubrir a un integrante podría afectar a toda la estructura.

Desde esta lectura, el distanciamiento de Andrés, que ya había comenzado con el retiro de títulos, funciones y privilegios, se consolida como un “sacrificio controlado” para evitar que el escándalo alcance a la Corona. La prioridad, coinciden los analistas, es preservar la legitimidad de la monarquía ante la opinión pública.

Pamela León Andriuoli, consultora y máster en Comunicación Política, señala que la monarquía británica se sostiene principalmente por legitimidad social. “Si la ciudadanía percibe impunidad, esa confianza se debilita; si ve que la justicia actúa sin privilegios, puede reforzarse”, explica. En ese sentido, el caso se mueve en dos planos: el judicial, en el que debe actuar el Estado de derecho, y el simbólico, en el que la institución gestiona su imagen.

Pamela León Andriuoli, consultora y máster en Comunicación Política Cortesía

Ambos expertos coinciden en que la estrategia ha sido clara: aislar al individuo del resto de la institución. El mensaje es directo, el problema es Andrés, no la Corona. Sin embargo, el impacto va más allá del Palacio. Las redes sociales, la prensa del espectáculo y la farándula internacional han amplificado el caso, que se ha convertido en un espacio de juicio público que golpea el blindaje simbólico de la realeza.

Para León, el efecto también es generacional. Sectores jóvenes del Reino Unido cuestionan cada vez más a la monarquía como una institución costosa y anacrónica. Un nuevo escándalo, advierte, puede acelerar ese debate, aunque también reforzar la idea de que nadie está por encima de la ley.

