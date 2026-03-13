¿Qué tan grave es el deterioro del puente que une a Guayaquil y Daule?

El Puente Vicente Rocafuerte se quedó sin pasamanos por la delincuencia. Hay temor al transitarlo por parte de los ciudadanos

Una de las principales quejas es la falta de pasamanos en el puente

El deterioro del Puente Vicente Rocafuerte sigue encendiendo las alarmas entre quienes lo utilizan a diario. La estructura, que conecta a Guayaquil con Daule, continúa muestra signos evidentes de abandono por lo que los moradores de la zona califican como "muy crítica" el estado del puente

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¿Qué daños presenta el Puente Vicente Rocafuerte?

El nuevo daño presentado es el robo de los pasamanos en el tramo peatonal. A esto se añaden otros problemas que ya se arrastraban desde hace años, como el deterioro de la base de la infraestructura, la presencia de maleza y el mal estado general de la zona destinada a peatones.

La situación no es reciente. Desde hace varios años los usuarios de esta vía han denunciado el progresivo desgaste del puente y la falta de mantenimiento adecuado. Sin embargo, según relatan quienes lo atraviesan con frecuencia, las intervenciones han sido escasas o inexistentes.

De hecho, con el paso del tiempo, lejos de solucionarse, las fallas se han profundizado, lo que ha incrementado el temor entre conductores y peatones que dependen de esta conexión para movilizarse entre ambos cantones.

Los fierros inservibles se observan a lo largo del puente. ALEX LIMA

Residentes califican la situación de "muy crítica y peligrosa"

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Para quienes deben atravesar el puente caminando, el trayecto se ha vuelto cada vez más inquietante. Un habitante de la parroquia Pascuales comentó que cada vez que pasan vehículos pesados la estructura se sacude con fuerza, lo que genera una sensación de inseguridad permanente. Sin barandas que sirvan de apoyo o protección, muchos sienten que cualquier descuido podría terminar en una caída.

"Es una situación muy crítica y peligrosa con la que se convive a diario. Lo peor es que esto lleva mucho sin ser atendido", dijo Geancarlos Bolaños

Otros transeúntes coincidieron con estos términos y manifestaron su preocupación por el estado de las bases del puent, mientras que la desaparición de los pasamanos solo ha agravado una situación que ya era crítica.

Algunos ciudadanos incluso afirman haber visto a personas robando partes de la estructura durante la madrugada. Según uno de los denunciantes, varios vecinos han observado a un individuo utilizando herramientas para desprender elementos metálicos, aparentemente con la intención de venderlos como chatarra.

También denuncian asentamientos irregulares bajo el puente

Ciudadanos denuncian que ya en los alrededores del puente se han levantado viviendas improvisadas que hasta tienen cercada la parte baja de la estructura. ALEX LIMA

El entorno del puente también ha cambiado con el paso de los años. Habitantes de la zona sostienen que debajo y en los alrededores de la estructura han ido apareciendo asentamientos improvisados que con el tiempo se han vuelto más permanentes.

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Lo que en un inicio eran refugios precarios, hoy se han convertido en construcciones más estables que ocupan parte del área cercana al puente.

Ante este escenario, ciudadanos piden una intervención urgente de las autoridades responsables del mantenimiento de la infraestructura vial. Consideran que el estado actual del puente representa un riesgo real para quienes lo utilizan diariamente y advierten que la falta de acciones podría terminar provocando un accidente grave.

Vista panorámica del puente Vicente Rocafuerte ALEX LIMA

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