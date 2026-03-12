Amplían vía en La Aurora para disminuir tráfico de la avenida León Frebres Cordero

El vial 10 pasó a tener seis carriles. Esta vía conecta a La Rioja y Villa Italia con La Joya. Conoce los detalles

Referencial. La avenida León Febres Cordero es la principal arteria de La Aurora

La congestión vehicular en la avenida León Febres Cordero se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para quienes viven o transitan por la parroquia La Aurora, ante esto, la ciudadanía ha solicitado la ampliación de las vías internas de la zona.

En horas pico, los conductores suelen enfrentar largos tiempos de espera en esta arteria que conecta varios sectores residenciales y comerciales, una situación que desde hace años ha generado reclamos ciudadanos por la falta de soluciones estructurales al creciente flujo vehicular.

El vial 10 de La Aurora aumentó de carriles

En medio de este escenario, autoridades locales y representantes del sector privado inauguraron la ampliación de un tramo del denominado vial 10, una vía que busca servir como alternativa para aliviar la carga de tránsito que soporta la avenida principal. La intervención se ejecutó en aproximadamente un kilómetro dentro del territorio del cantón Daule.

El proyecto consistió en ampliar esta ruta de dos a seis carriles, con el objetivo de mejorar la capacidad de circulación en una zona donde el crecimiento urbano ha incrementado considerablemente el número de vehículos.

Este corredor es utilizado principalmente por quienes ingresan o salen de urbanizaciones cercanas, como Villa Italia y La Rioja, y buscan evitar el tráfico de la vía principal.

Detalles del proyecto urbanístico

De acuerdo con estimaciones vinculadas al proyecto, por este tramo circulan diariamente entre 5.000 y 7.000 automotores. La ampliación pretende facilitar el acceso a distintos sectores residenciales y mejorar la conectividad interna en una parroquia que ha experimentado un acelerado desarrollo inmobiliario en los últimos años.

La obra fue financiada y ejecutada por la Corporación Inmobiliare Internacional, en coordinación con los proyectos urbanísticos La Rioja y Toscana de Villa Italia.

Según los responsables, la intervención incluyó la colocación de una nueva capa de asfalto, señalización vial completa y la instalación de infraestructura adicional para mejorar la seguridad del tránsito.

Entre los trabajos complementarios también se incorporaron cinco reductores de velocidad, seis luminarias adicionales y un intercambiador vial con áreas verdes.

En momentos, el vial 10 ha permanecido lleno de basura, como lo ha contado EXPRESO. FREDDY RODRÍGUEZ

